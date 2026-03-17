Metrópoli

El Metro realiza mantenimiento especializado en cambios de vía en El Rosario

Metro realiza revisión especializada en cambios de vía en El Rosario

Por Gerardo Mayoral
Técnicos del Metro revisan cambios de vía con pruebas magnéticas y luz ultravioleta

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que realiza trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en los aparatos de cambio de vía en la zona de maniobras de El Rosario, correspondiente a las Líneas 6 y 7, con el objetivo de garantizar su correcto funcionamiento.

Las labores se concentran en la revisión de barras de mando, componentes clave para el accionamiento de los mecanismos que permiten a los trenes cambiar de vía.

Para detectar posibles fallas, especialistas del laboratorio del STC aplican partículas con fluorescencia sobre la superficie de estas piezas; al ser expuestas a luz ultravioleta, permiten identificar fisuras o irregularidades que no son visibles a simple vista.

De manera paralela, personal de vías y técnicos de señalización verifican que los dispositivos cuenten con ajustes adecuados en elementos como candados, presión de agujas y puntos de contacto con los conmutadores. Estas condiciones son necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas automatizados que controlan los cambios de vía a distancia.

Los trabajos se llevan a cabo durante la madrugada, con el fin de no interferir en la operación diaria del servicio. De acuerdo con el organismo, estas revisiones permiten que la zona de maniobras y las terminales se mantengan en condiciones óptimas para la salida de trenes en ambas líneas.

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