Metro realiza revisión especializada en cambios de vía en El Rosario

Técnicos del Metro revisan cambios de vía con pruebas magnéticas y luz ultravioleta

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que realiza trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en los aparatos de cambio de vía en la zona de maniobras de El Rosario, correspondiente a las Líneas 6 y 7, con el objetivo de garantizar su correcto funcionamiento.

Las labores se concentran en la revisión de barras de mando, componentes clave para el accionamiento de los mecanismos que permiten a los trenes cambiar de vía.

Para detectar posibles fallas, especialistas del laboratorio del STC aplican partículas con fluorescencia sobre la superficie de estas piezas; al ser expuestas a luz ultravioleta, permiten identificar fisuras o irregularidades que no son visibles a simple vista.

De manera paralela, personal de vías y técnicos de señalización verifican que los dispositivos cuenten con ajustes adecuados en elementos como candados, presión de agujas y puntos de contacto con los conmutadores. Estas condiciones son necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas automatizados que controlan los cambios de vía a distancia.

Los trabajos se llevan a cabo durante la madrugada, con el fin de no interferir en la operación diaria del servicio. De acuerdo con el organismo, estas revisiones permiten que la zona de maniobras y las terminales se mantengan en condiciones óptimas para la salida de trenes en ambas líneas.