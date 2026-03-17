Tlalpan: Brigadas de salud realizan visitas domiciliarias en Topilejo

Brigadas de salud realizan visitas domiciliarias en Topilejo

Brigadas médicas del Gobierno de la Ciudad de México realizaron visitas domiciliarias en el pueblo de San Miguel Topilejo, en la alcaldía Tlalpan, con el propósito de acercar servicios de salud preventiva a la población. Durante la jornada participó la alcaldesa Gaby Osorio, acompañada por personal sanitario.

El recorrido se llevó a cabo como parte de las acciones coordinadas entre la Jurisdicción Sanitaria de Tlalpan y la Secretaría de Salud capitalina, en el marco de los programas “Salud que late desde los hogares” y “Salud en tu Casa”, impulsados por el gobierno local.

Según las autoridades, estas brigadas están integradas por personal médico, de enfermería, psicología, trabajo social y odontología, quienes recorren casa por casa distintas colonias de la ciudad para ofrecer atención gratuita, así como medicamentos y, en caso necesario, la canalización a estudios de laboratorio.

El objetivo es identificar y atender a personas que, por distintas condiciones de salud, no pueden trasladarse a unidades médicas. De manera complementaria, la Secretaría de Salud mantiene unidades móviles para brindar consulta general y especializada a la población.