Así se vería Mitikah en su segunda fase de expansión en la CDMX Torre Mitikah, un polémico centro comercial en expansión (Cuartoscuro - @oscar_report)

Definida como un “luxury fashion mall” (centro comercial de moda de lujo) en su página oficial, la Torre Mitikah cuenta actualmente con 280 espacios comerciales divididos en 5 niveles: moda, accesorios, entretenimiento, gastronomía y tiendas departamentales.

Con la adquisición del Centro Coyoacán, el complejo inmobiliario ubicado en Circuito Interior Río Churubusco y Avenida Universidad, en la alcaldía Benito Juárez, amplía su área de influencia. En redes sociales, usuarios comparten imágenes de cómo podría verse Torre Mitikah en su segunda fase de expansión.





Así se vería la Torre Mitikah de la CDMX en su segunda fase de expansión

De acuerdo con el usuario Oscar Arellano Sciberlli en X, la fase 2 de la expansión de la Torre Mitikah ocupará la estructura del anterior Centro Coyoacán, a la cual se le añadirán 2 niveles de terrazas.

Además, según explica este usuario en redes sociales, en esta etapa se “sumarán 47,000 metros cuadrados al complejo existente y contará con un ‘parque’ de 2 niveles conformado por terrazas verdes”.

También detalló que se sumarán firmas como Skims, Sandro, Maje, Zadig & Voltaire, y la tercera Apple Store en la Ciudad de México. Además, habrá una expansión de 12,000 metros cuadrados a El Palacio de Hierro, así como el retorno de marcas de Inditex como Zara, Zara Home, Massimo Dutti y Oysho.

En dicha publicación, el usuario también compartió imágenes de cómo se vería Torre Mitikah en su segunda fase de expansión.

🏙️ Con la suma de Centro Coyoacán al proyecto, así se vería la Fase 2 de Mitikah en la Ciudad de México.



Esto contempla aprovechar la estructura actual para integrar dos nuevos niveles de terrazas, que funcionarán como un parque elevado. pic.twitter.com/4eIGLmIOPW — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) March 18, 2026





Torre Mitikah: un polémico centro comercial en expansión

Entre las controversias, el 12 de agosto de 2025 se reportó el desplome de un elevador en la plaza comercial Mitikah, donde un hombre y una mujer resultaron lesionados.

Tras el incidente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó que las víctimas eran dos personas, de 47 y 60 años, respectivamente, quienes presentaron lesiones en la cabeza y cervicales, por lo que fueron trasladadas a hospitales cercanos para su atención.

Por este motivo, Mitikah fue cerrada temporalmente, esto tras su reciente inauguración en 2025. Además, en este polémico centro comercial se reportó una bodega caída dentro de sus instalaciones en 2025.





Habitantes de Xoco denuncian pérdida de territorio y gentrificación por Torre Mitikah

Habitantes del pueblo de Xoco, en la alcaldía Benito Juárez, han denunciado múltiples afectaciones derivadas del megaproyecto inmobiliario.

En noviembre de 2025, realizaron por tercera vez la clausura simbólica de la Torre Mitikah, alegando que desde su construcción ha generado desabasto de agua, aumento excesivo del predial, problemas de salud para los vecinos, pérdida de movilidad y desplazamiento de las familias originarias, lo que se traduciría en los efectos de un fenómeno de gentrificación.

¿Qué es Torre Mitikah?

Este rascacielos en la Ciudad de México ha estado envuelto en una serie de polémicas.

Tras el cierre del Centro Coyoacán, que durante 33 años fue un referente al sur de la capital, se inauguró la Plaza Comercial Mitikah bajo el eslogan “nuevo concepto de libertad, luminosidad y confort”.

Con una inversión de más de 22,500 millones de pesos, este complejo de 120,000 metros cuadrados demoró 14 años en ser edificado y atravesó varios problemas con los vecinos del pueblo originario de Xoco, en la alcaldía Benito Juárez.



