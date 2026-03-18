Cae “La Marachuca” del “Tren de Aragua”, es tratante y narcomenudista en Buenavista

Detenida Yorbelis "N", alias "La Maracucha". (SSPC)

Fue detenida Yorbelis Coromoto Morán Bracho de 23 años, alias “La Maracucha”, de nacionalidad venezolana. Es identificada como una de las principales integrantes de la organización delictiva transnacional “Tren de Aragua”.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) le cumplimentaron una orden de aprehensión por los delitos de trata de personas agravada y delincuencia organizada.

“La Marachucha” está señalada como responsable del cobro de piso a personas en situación de prostitución, distribución de droga y la captación de víctimas para su explotación sexual.

Esta detención es en seguimiento a trabajos de investigación iniciados en 2025, donde se realizaron cateos, verificaciones administrativas y detenciones previas de integrantes del grupo delictivo vinculados a actividades de trata de personas y narcomenudeo en inmuebles de la zona.

Esta mujer tenía su zona de operación en diversos hoteles de la colonia Buenavista, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc. Asimismo, se le vincula con el cobro de piso, extorsión, distribución de drogas, además de captar víctimas para explotación sexual.

Por lo tanto, autoridades intensificaron los recorridos de vigilancia y, en la calle Juan Aldama, colonia Buenavista, elementos de seguridad cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra por los delitos de trata de personas agravada y delincuencia organizada.