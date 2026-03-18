Capturan en Polanco al “Lobo Menor”, asesino del excandidato presidencial de Ecuador

Detenido Carlos "N" alias "Lobo Menor". (SSPC)

Autoridades detuvieron en la Ciudad de México a Carlos “N”, alias “Lobo Menor”, presunto participante en el magnicidio del ex candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio.

Este sujeto es líder del grupo delictivo “Los Lobos” con presencia en Quito, Ecuador, relacionado con narcotráfico, extorsión y homicidios.

Las autoridades sudamericanas señalan que podría tratarse de Ángel Esteban Aguilar Morales, quien había sido procesado por el asesinato del político, en agosto del 2023.

Este criminal se encontraba en situación de prelibertad y evadió la supervisión del servicio penitenciario ecuatoriano. Además, contaba con ficha roja de Interpol.

La captura se realizó junto con la Policía Nacional de Colombia. “El Lobo Menor”, de nacionalidad colombiana, se mantenía bajo el nombre de Juan Carlos Montero Mestre, en la colonia Polanco de la Ciudad de México.

Cuando este criminal llegó a México, se estableció un seguimiento en tiempo real. Posteriormente, con información proporcionada por la Policía Nacional de Colombia, se obtuvieron elementos que permitieron ubicarlo en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Como resultado, se desplegó un operativo coordinado con la Unidad de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina y equipos de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y del Instituto Nacional de Migración (INM), con lo que se logró su arresto.

El “Lobo Menor” fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración, a fin de determinar su situación jurídica en territorio nacional. En tanto, las autoridades federales mantienen comunicación con el gobierno de Colombia para atender los requerimientos legales y migratorios correspondientes.