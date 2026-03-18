Congreso CDMX aprueba cambio de nombre de la Secretaría de Salud local

Secretaría de Salud CDMX Secretaría de Salud CDMX (La Crónica de Hoy)

El Congreso de la Ciudad de México aprobó cambiar la denominación de la Secretaría de Salud capitalina, para convertirse en Secretaría de Salud Pública, dicho concepto implica establecer que se trata de un derecho colectivo que se construye a través de la prevención, promoción y atención oportuna, así como la reducción de desigualdades.

Con esta reforma, a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública local, se responde a la transformación de los servicios y atribuciones del sistema de salud del país y local.

Así lo afirmó al fundamentar el dictamen, el diputado Víctor Hugo Lobo Rodríguez, presidente de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, quien explicó que en los últimos años se ha transitado hacia un proceso de federalización de los servicios de salud para las personas sin seguridad social.

“Hoy, la responsabilidad de la autoridad local se centra en funciones estratégicas de salud pública como la vigilancia epidemiológica; la prevención de enfermedades; la promoción de la salud, y la coordinación institucional”, subrayó.

El diputado señaló que las leyes deben reflejar con claridad el ámbito de actuación de las instituciones y en este caso, la propia Constitución Política local reconoce el derecho de todas las personas a un sistema de salud pública y establece que la prestación de los servicios en este rubro es competencia del Gobierno de la Ciudad de México.

“Nuestro marco constitucional define con precisión el concepto y alcance de la salud pública como función del Estado. Por ello, incorporar este término en la denominación de la secretaría no sólo es congruente, sino necesario”, enfatizó desde la tribuna.

También aseguró que con la reforma a los artículos 16, fracción XV, y 40 primer párrafo del citado ordenamiento, se fortalece la certeza jurídica y se evitan ambigüedades en el ejercicio de sus atribuciones.

Para finalizar destacó que con el cambio de denominación a dicha dependencia capitalina se alinean sus funciones con el modelo de Atención de la Salud para el Bienestar y con la visión nacional de fortalecer un sistema basado en la atención primaria.