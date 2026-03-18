¡Descarrilan al Tren de Aragua! cae “La Marachuha”, tratante y narcomenudista en Buenavista

Detenida Yorbelis "N", alias "La Maracucha". (SSPC)

Fue detenida Yorbelis Coromoto Morán Bracho de 23 años, alias “La Maracucha”, de nacionalidad venezolana. Es identificada como una de las principales integrantes de la organización delictiva transnacional terrorista “Tren de Aragua”.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) le cumplimentaron una orden de aprehensión por los delitos de trata de personas agravada y delincuencia organizada.

“La Marachucha” está señalada como responsable del cobro de piso a personas en situación de prostitución, distribución de droga y la captación de víctimas para su explotación sexual.

Esta detención es en seguimiento a trabajos de investigación iniciados en 2025, donde se realizaron cateos, verificaciones administrativas y detenciones previas de integrantes del grupo delictivo vinculados a actividades de trata de personas y narcomenudeo en inmuebles de la zona.

Esta mujer tenía su zona de operación en diversos hoteles de la colonia Buenavista, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc. Asimismo, se le vincula con el cobro de piso, extorsión, distribución de drogas, además de captar víctimas para explotación sexual.

Por lo tanto, autoridades intensificaron los recorridos de vigilancia y, en la calle Juan Aldama, colonia Buenavista, elementos de seguridad cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra por los delitos de trata de personas agravada y delincuencia organizada.

Trenes “descarrilados” que fracasaron en CDMX

Autoridades locales y federales han dado duros golpes a esta organización criminal que sin éxito se intentó asentar en la capital y que le querían arrebatar el control de la venta de droga y extorsiones a otros grupos como La Unión y la Anti Unión Tepito.

El Tren de Aragua nació en el Centro Penitenciario de Aragua, mejor conocido como la cárcel de Tocorón, ubicada en el estado Aragua, Venezuela. La organización criminal se originó dentro de este recinto carcelario, el cual funcionaba como su sede de operaciones, sin embargo, su asentamiento en México fracasó.

Máximo lider en México detenido

En octubre del 2025 fue detenido Nelson Arturo “N” líder del cártel terrorista en México, junto a Gabriel “N”, colaborador operativo del cártel. Ambos sujetos son señalados de delitos contra la salud.

Detenido Arturo "N", alias "Nelson" y el miembro del cártel detenido. (SSPC)

Nelson Arturo “N” y Gabriel “N” fueron detenidos el pasado cuatro de octubre cuando vendían drogas en la colonia Barrio Zapotla, de la alcaldía Iztacalco. También fue arrestado Lucas Alberto Vielma Rojas de 37 años, identificado como brazo derecho de Nelson Arturo, de quien no se ha obtenido la vinculación a proceso.

A “Nelson”, de 29 años de edad, se le considera el autor intelectual y material de diversos feminicidios.

Estos sujetos cuentan con orden de aprehensión por el delito de trata de personas y delincuencia organizada, y se les relaciona con la venta de narcóticos, homicidio, secuestro y extorsión, con zona de operación en Puebla, Morelos, Estado de México y diversas alcaldías de la Ciudad de México.

Lesli “N” tratante de personas en Sullivan y Revolución

Días después, en enero, fueron capturadas seis personas más miembros del cártel. Se le aseguraron dosis de metanfetamina y marihuana, así como una libreta con una relación de nombres vinculada con el cobro de piso a las trabajadoras sexuales en la zona de Sullivan y Revolución.

Además, fueron cumplimentadas siete órdenes de aprehensión por reclusión, en diferentes centros penitenciarios.

Los agentes de seguridad ubicaron domicilios de una mujer identificada como responsable del cobro de la explotación sexual, distribución de droga y el control de mujeres víctimas, además de fungir como enlace con un grupo delictivo local.

Con esto, los agentes vigilaron inmuebles ubicados en la colonia Valle Gómez, en la alcaldía Venustiano Carranza, para posteriormente catearlos.

Después, mediante un despliegue operativo se catearon dos viviendas, donde se detuvo a Lesli “N” y a cuatro personas más, se aseguraron dosis de metanfetamina, marihuana, teléfonos celulares, un arma de fuego corta, dinero en efectivo, equipos de cómputo, así como una libreta con una relación de nombres vinculada con el cobro de piso a mujeres en diferentes zonas de la ciudad.

Esta mujer fungía como negociadora entre el grupo “Tren de Aragua” y “La Unión Tepito”, también se dedica a la venta de droga y el cobro de piso a mujeres víctimas de explotación sexual.

También se detuvo a Jorge Donovan Romero Flores, Giancarlo Romero Flores, Valeria Pineda Arredondo y Diana Paola Ortega Pérez, principales colaboradores y familiares de Lesli Valeri Flores, su función principal consistía en la distribución de narcóticos, extorsión y cobro de piso a víctimas en diversas alcaldías de la Ciudad de México. Se les aseguró un arma de fuego, teléfonos celulares y narcóticos.

Bryan “N”, operador financiero

Al continuar con las investigaciones, en la alcaldía Iztapalapa se cumplimentó una orden de aprehensión contra Bryan “N”, considerado operador financiero del cártel terrorista, además de facilitar y proporcionar viviendas para el resguardo y alojamiento de integrantes del grupo criminal y mujeres de nacionalidad extranjera.

Bryan proporcionaba sus cuentas bancarias para la recepción y envío de recursos económicos, derivado de actividades ilícitas con la finalidad de ocultar el origen y destino del dinero, además, facilitaba y proporcionaba viviendas para el resguardo y alojamiento de integrantes del grupo criminal, así como para mujeres de origen venezolano.

Bryan Betancourt Olivera, de 33 años de edad, es señalado por los delitos de trata de personas agravado y delincuencia organizada.

Fallidas extorsiones en la Obrera

A la lista del descarrilamiento de este cártel se suman Jeiker “N”, ​Gregorio “N” y ​Jhondri “N”, que intentaban controlar la extorsión, homicidios, narcomenudeo y cobro de derecho de piso en la capital, en la colonia Obrera, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Esa misma célula está vinculada al feminicidio de Susej y Stephanie, jóvenes venezolanas cuyos cuerpos fueron encontrados en un paraje de Topilejo, en la alcaldía Tlalpan; restos humanos a los que se les intentó incinerar, crimen aparentemente planeado por Euclídes Manuel “N”, quien dirigía una red de trata de personas.

Días antes, también fueron detenidos Son Joy Maikel “N”, Yannier Abraham “N” y Evelin “N”, integrantes del grupo criminal que se dedican a la venta de droga en la alcaldía Benito Juárez, así como a la extorsión, cobro de piso y homicidios a los que se niegan a pagar cuotas.