Desde el Congreso CDMX impulsan campaña de donación de órganos

Un regalo de vida. El hígado de una joven de 20 años -sufrió muerte encefálica-, seguirá vivo, ahora en el cuerpo de una mujer de 49 años quien fue diagnosticada con cirrosis hepática (La Crónica de Hoy)

La presidenta de la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México, Valeria Cruz, informó que en México hay 18 mil 912 personas esperando la donación de un órgano o tejido que les dé una segunda oportunidad, esto según datos del Registro Nacional de Trasplantes (CENATRA).

La diputada, representa del Distrito 31 en Iztapalapa, aseguró que la donación es la esperanza para el mañana de miles de personas que se encuentran en la lista de espera, siendo el riñón el órgano con mayor demanda, seguido por la córnea, el hígado y el corazón.

Detalló que. de acuerdo con datos recientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), durante 2025 se hicieron 3 mil 519 trasplantes de órganos, de ellos, mil 478 fueron de riñón y mil 417 de córnea, es decir, sólo se atendió el 20% de la demanda, lo cual “resulta insuficiente”.

“Desafortunadamente, las cifras recientes muestran datos poco alentadores, pues mientras se llevan a cabo miles de procedimientos cada año, la demanda supera ampliamente la disponibilidad de órganos, lo que genera largas listas de espera y en muchos de los casos, el deterioro de la salud o incluso la muerte de pacientes que no logran recibir un trasplante oportunamente”, lamentó.

Tras la problemática, la diputada perteneciente al grupo parlamentario de Morena presentó un punto de acuerdo, aprobado, para que el Congreso de la Ciudad de México, las 16 alcaldías, dependencias de gobierno y órganos desconcentrados, lleven a cabo una campaña de concientización entre la población a favor de una cultura de donación de órganos.

En el marco del Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos que se conmemora cada 27 de febrero y en conferencia con medios de comunicación, la legisladora fue respaldada por la directora del Centro Nacional de Trasplantes, Rosa Erro Aboytia, quien reveló que la Ciudad de México es la entidad número uno en trasplantes de órganos y tejido, y cuando una persona dona puede salvar la vida de 8 personas más.

Durante el evento, el presidente del Colegio de Notarios, Víctor Rafael Aguilar Molina, comentó que la donación de órganos es un acto de humanidad y solidaridad con el prójimo.