ISSSTE realiza primera jornada de cataratas 2026 en nueva sala ambulatoria

Jornada Quirúrgica de Cataratas en el ISSSTE CDMX

El Hospital General “Gral. José María Morelos y Pavón” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en la Ciudad de México, informó que el pasado 7 de marzo llevaron a cabo la primera Jornada Quirúrgica de cataratas en la sala de cirugía ambulatoria recientemente acondicionada.

El hospital reveló que se intervino a 16 personas adultas y adultas mayores, ocho mujeres y ocho hombres, con edades de entre 55 y 85 años, a quienes les colocaron una lente intraocular, procedimiento que permite mejorar significativamente la visión.

“El programa de jornadas quirúrgicas de cataratas ayuda a tres aspectos: abatir el rezago quirúrgico, brindar trato digno a nuestros pacientes y favorecer su recuperación e inclusión a la vida cotidiana, especialmente en personas adultas mayores con este padecimiento”, explicó el director del hospital general, Javier García Zarco.

El director subrayó que una de las ventajas de la “Jornada Quirúrgica de Cataratas” es la colocación de lentes intraoculares sin costo para los pacientes, cuyo valor en el mercado oscila entre 7 mil y 10 mil pesos cada uno, lo que representa un beneficio para la salud y economía de la derechohabiencia, específicamente para personas pensionadas o jubiladas.

García Zarco mencionó que el hospital prevé realizar nuevas jornadas quirúrgicas de cataratas, rodilla y urología en los próximos meses, para fortalecer la atención médica y ampliar el acceso a procedimientos especializados para los derechohabientes.

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