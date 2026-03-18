Localizan 155 fragmentos óseos en la segunda fase de Plan de Recuperaciones en el Panteón de Dolores

Plan Plan de Excavación en fosas del Panteón Civil de Dolores. (FGJCDMX)

Del 17 al 27 de marzo de 2026 se desarrollará la segunda fase del Plan de Recuperaciones Controladas en el Panteón Civil de Dolores.

Al término de la primera jornada de excavación y cribado de la tierra de relleno, se localizaron 155 microfragmentos y astillas de elementos óseos, mismos que fueron trasladados al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (ISPCF) para su análisis, a fin de determinar si corresponden a personas inhumadas en la fosa.

Como parte de las acciones del Gabinete de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Ciudad de México, en la zona norte de la fosa 26, línea 2BIS, nivel nueve, personal especializado realizará labores de recuperación y análisis de elementos óseos con el objetivo de avanzar en su identificación y restitución digna a sus familias.

Durante las jornadas participan familiares de personas reportadas como desaparecidas, colectivos y personas expertas independientes como observadoras, quienes reciben informes sobre los avances de los trabajos y cuentan con acompañamiento psicosocial permanente a través de la Brigada de Cuidados, integrada por personal de la Fiscalía CDMX, la Comisión de Búsqueda de Personas y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Esta fase da continuidad a la intervención arqueológica forense realizada en noviembre de 2025 en la misma fosa, donde se recuperaron 25 individuos, además de cuatro mil 708 fragmentos y microfragmentos óseos. Entre los hallazgos se identificó la presencia de cinco fetos; además, cinco personas han sido identificadas y en seis casos se han establecido hipótesis de identidad.

El Plan de Recuperaciones Controladas tiene como objetivo fortalecer los procesos de búsqueda, recuperación e identificación, así como a garantizar la restitución digna de las personas fallecidas no identificadas a sus familias, con un enfoque de derechos humanos.