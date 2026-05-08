“Las mamás trabajadoras son las más afectadas”, lamenta PAN tras recorte de ciclo escolar

SEP anunció que cierre de ciclo escolar será el 5 de junio (Andrea Murcia Monsivais)

La diputada local del PAN, Laura Álvarez, advirtió que con el adelanto del cierre del ciclo escolar habrá miles de familias afectadas, principalmente las madres trabajadoras y jefas de familia, ya que quedarán sin opciones de cuidado infantil durante casi tres meses.

La también presidenta de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez en el Congreso capitalino, calificó la determinación como “insolente y apresurada”. Por lo que llamó al Gobierno local fijar una postura clara ante la decisión de la SEP.

Además, llamó a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, a implementar espacios de cuidado infantil durante el periodo vacacional y a replantear políticas públicas que permitan apoyar a las mujeres que sostienen económicamente sus hogares.

“Es mentira que ‘llegamos todas’. En México no existe un verdadero sistema de cuidados. Desaparecieron las Estancias Infantiles, eliminaron las Escuelas de Tiempo Completo y no hay apoyos reales para las familias”, señaló.

Además comentó que miles de madres no saben con quién dejar a sus hijos. “Este cierre representa un golpe económico y emocional muy fuerte para las familias”, afirmó.

La panista acusó además que el Gobierno federal busca distraer la atención de otros temas nacionales en lugar de atender las necesidades básicas del sistema educativo.

“En vez de invertir en infraestructura escolar, agua y condiciones dignas para niñas y niños, el Gobierno sigue apostando por distractores y propaganda”, sostuvo.

Álvarez insistió en que se debe priorizar la inversión educativa y construir un verdadero sistema de cuidados que permita a las mujeres trabajar con tranquilidad.

“Las familias necesitan soluciones, no discursos. Hoy las madres están enfrentando solas una carga que el Gobierno decidió ignorar”, concluyó.