Anuncian reducción a 40 minutos atención en Fiscalía territorial de Iztacalco

Fiscal Fiscal General de Justicia, Bertha Alcalde Luján. (FGJCDMX)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México anunció a a través del Modelo de Gestión de Casos (MOG) se ha permitido reducir los tiempos de espera para denunciar: entre febrero y abril de 2026 pasaron de un promedio de una hora y media a cerca de 40 minutos.

El MOG, instaurado en mayo de 2025 como parte del Plan de Política Criminal y Programa de Persecución Penal permite clasificar y atender los casos de acuerdo a su naturaleza y nivel de complejidad, con el objetivo de definir, desde el inicio, la vía de atención más adecuada para cada uno.

Este esquema contempla desde investigaciones de delitos de alto impacto hasta Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) en asuntos susceptibles de acuerdo reparatorio, a fin de optimizar recursos y mejorar la atención a las personas usuarias.

Personal de la Unidad de de Solución Alternativa de Controversias informó que en abril se concretaron 88 acuerdos reparatorios de 118 asuntos canalizados por el agente del Ministerio Público, de los cuales 29 se resolvieron mediante conciliación y 59 por mediación. Los casos atendidos corresponden principalmente a delitos sin violencia, como robo simple, amenazas y daño a la propiedad.

“Felicito mucho al fiscal y a todas y todos ustedes por estos logros. Entre otras cosas, acortar los tiempos de atención era uno de los retos más importantes que teníamos y tenemos todavía en Iztacalco”, expresó la fiscal general, Bertha Alcalde Luján, durante el recorrido con personas servidoras públicas de la territorial.

Posteriormente, la fiscal general supervisó las áreas de la Unidad de Gestión Administrativa (UGA), encargada de trámites como reportes por extravío de documentos, seguimiento de denuncias digitales y orientación jurídica. Asimismo, recorrió la Unidad de Atención Temprana (UAT), donde se inician denuncias formales y se proporciona atención inicial a personas víctimas de algún delito.