Tlalnepantla celebra a las madres con evento en la Explanada Municipal

El presidente municipal de Tlalnepantla de Baz, Raciel Pérez Cruz, encabezó la celebración del Día de las Madres realizada en la Explanada Municipal, donde cientos de mujeres participaron en un evento organizado por el gobierno local.

Durante la celebración, el alcalde reconoció el papel que desempeñan las madres dentro de las familias y destacó su amor, dedicación y fortaleza como parte fundamental de la sociedad.

El evento reunió a familias y asistentes en un ambiente festivo, donde se realizaron diversas actividades y dinámicas para conmemorar esta fecha especial.

Las autoridades municipales señalaron que la convivencia estuvo acompañada de sorpresas y momentos recreativos para las asistentes, quienes disfrutaron de música, regalos y actividades organizadas por el ayuntamiento.

El presidente municipal convivió con las asistentes y reiteró el reconocimiento del gobierno local hacia las madres de Tlalnepantla, destacando la importancia de generar espacios de convivencia familiar y comunitaria.

La celebración formó parte de las actividades organizadas por el municipio con motivo del Día de las Madres, una de las fechas más representativas para las familias mexicanas.

Asistentes al evento señalaron que la jornada permitió fortalecer la convivencia entre familias y generar momentos de alegría para las madres que acudieron a la Explanada Municipal.

Con este tipo de actividades, el gobierno municipal busca mantener cercanía con la ciudadanía y reconocer la labor que diariamente realizan miles de mujeres en sus hogares y comunidades.