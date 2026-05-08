Recorte al ciclo escolar: PVEM pedirá que escuelas particulares no cobren colegiatura en junio

La SEP anunció que podría llevarse a cabo una modificación del calendario escolar para concluir las clases de manera adelantada el próximo 5 de junio.

El dirigente del Partido Verde en la Ciudad de México, Jesús Sesma, informó que solicitará a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, que ofrezca alternativas de cuidado para menores a las madres y padres de familia que no tenían contemplado que las clases concluyeran de manera adelantada.

Entre las peticiones, solicitará que las escuelas particulares no cobren la colegiatura del mes de junio, o se disminuya lo necesario, para que las familias cuenten con recursos suficientes que les permitan mandar a sus hijos e hijas a otros lugares que les ofrezcan servicios de cuidado.

Ello, luego de que el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, revelara que podría llevarse a cabo una modificación del calendario escolar para concluir las clases de manera adelantada el próximo 5 de junio.

Jesús Sesma reconoció que son validos los motivos para tomar tal determinación, como las altas temperaturas que se esperan y la realización del Mundial de futbol. Pero destacó que las madres y padres de familia necesitan contar con alternativas que les permitan dejar a sus hijos en lugares seguros mientras continúan con sus actividades laborales.

Detalló que solicitará al Gobierno local que las escuelas que ya no darán clases regulares puedan ofrecer el servicio de guardería o estancia para que los menores asistan en los horarios en los cuales deberían estar tomando clases.