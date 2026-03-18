Metro instala pasillos motorizados en estación Zócalo-Tenochtitlán de la L2

Sustituyen torniquetes y buscan agilizar el flujo de usuarios en uno de los puntos con mayor afluencia de la red

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que concluyó la instalación de nuevos pasillos motorizados de acceso y salida en la estación Zócalo-Tenochtitlán estación del Metro, correspondiente a la Línea 2.

Según el organismo, los nuevos dispositivos sustituyen a los torniquetes convencionales y ya se encuentran en operación. En total, se habilitaron 13 pasillos de entrada y seis de salida distribuidos en los accesos norte y sur de la estación, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

En el acceso sur se instalaron seis pasillos de entrada y tres de salida, mientras que en el acceso norte se colocaron siete de entrada y tres de salida. Esta configuración busca optimizar la distribución de los flujos de ingreso y egreso en una estación que concentra una alta demanda diaria de usuarios.

Los pasillos motorizados cuentan con sensores de proximidad que activan la apertura al detectar la presencia de personas. En el caso de las salidas, las puertas permanecen abiertas mientras se mantiene el flujo continuo, lo que permite una circulación más ágil y ordenada, según detalló el Metro.

Además, los equipos están diseñados para facilitar el tránsito de personas con discapacidad y usuarios con movilidad reducida, al ofrecer accesos más amplios en comparación con los torniquetes tradicionales.

El sistema también permite la validación mediante la Tarjeta de Movilidad Integrada, su versión digital y tarjetas bancarias sin contacto, lo que amplía las opciones de acceso para los usuarios del transporte público.