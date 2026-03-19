Accidente afecta al Tren Ligero este jueves 19 de marzo: activan servicio de emergencia en estas estaciones

Tren Ligero CDMX El choque de un camión causó afectaciones en el sistema, por lo que se activó un servicio de apoyo para las personas usuarias.

Un accidente en el Tren Ligero vehicular provocó daños en la catenaria y la interrupción total del servicio de la Línea 1 este jueves. Autoridades activan apoyo gratuito con autobuses RTP mientras reparan la infraestructura.

¿Qué pasó hoy en la Línea 1 del Tren Ligero?

Un tráiler se impactó contra un muro de contención sobre Calzada de Tlalpan, a la altura del cruce con Tlalmanalco, lo que ocasionó un corte en la catenaria, que es el sistema de alimentación eléctrica, a la altura de la zona de Estadio Azteca. El incidente dejó fuera de servicio la totalidad de la Línea del Tren Ligero, que corre de Taxqueña a Xochimilco.

¿Qué estaciones del Tren Ligero están afectadas?

El Servicio de Transportes Eléctricos de la CDMX informó de manera oficial que el servicio se encuentra detenido en toda la línea debido al daño en la infraestructura eléctrica. Personal técnico de STE ya se encuentra trabajando en el sitio para evaluar los daños y realizar las reparaciones necesarias con el objetivo de restablecer el servicio lo antes posible. Hasta el momento no se ha dado un tiempo estimado de reanudación.

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Tren Ligero



Servicio detenido en la línea por choque de vehículo contra muro de contención en Tlalpan al cruce con Tlalmanalco lo que ocasionó un corte en la catenaria en Estadio Azteca.

Personal de STE labora en el lugar para restablecer el servicio.



Contamos… pic.twitter.com/sVR5f92gpu — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) March 19, 2026

Todas las estaciones del Tren Ligero están sin servicio: desde la terminal Taxqueña hasta Xochimilco, incluyendo paradas intermedias como las ubicadas en las alcaldías Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco. El corte en la catenaria impide la circulación de las unidades en ambos sentidos.

Para minimizar el impacto a los usuarios, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) puso en marcha un servicio alterno gratuito de autobuses que cubre el trayecto completo Taxqueña – Xochimilco en ambos sentidos. Las unidades están operando de forma inmediata y se recomienda a los pasajeros utilizar este apoyo mientras persista la suspensión.