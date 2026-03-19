CDMX inaugura jardín de lluvia en Coyoacán para captar agua y mitigar inundaciones

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, inauguró un Jardín de Lluvia en la colonia Santa Úrsula Coapa, en la alcaldía Coyoacán, con el objetivo de captar agua pluvial, mitigar inundaciones y recargar el acuífero en la zona sur de la capital.

La obra, ubicada en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, implicó una inversión de 22 millones de pesos y beneficiará a más de 40 mil habitantes.

Las autoridades capitalinas informaron que el sistema permitirá infiltrar más de un millón de litros de agua de lluvia en un solo punto y superar los 10 millones de litros al considerar el conjunto de infraestructura hidráulica construida en el área.

Al respecto, Clara Brugada señaló que el proyecto forma parte de un modelo de gestión del agua enfocado en la captación, infiltración y equilibrio hídrico, con el objetivo de atender de manera simultánea problemas de escasez y anegaciones.

CDMX inaugura jardín de lluvia en Coyoacán para captar agua y mitigar inundaciones

Explicó que el sistema no sólo funciona como espacio público, sino como infraestructura integrada que incluye tanques tormenta, colectores y mecanismos de filtración.

El titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza Hernández, detalló que el agua pluvial es captada desde vialidades como Avenida Azteca y conducida a través de estructuras que separan residuos sólidos, grasas y aceites, para posteriormente canalizarla hacia el jardín, donde se infiltra de forma gradual al subsuelo.

Indicó que el sistema fue probado con lluvias recientes que superaron los 30 milímetros, por encima del promedio mensual, con resultados favorables en la absorción del agua.

Añadió que, en caso de exceder la capacidad de infiltración, el sistema cuenta con salidas hacia colectores para evitar inundaciones. Asimismo, explicó que el jardín incorpora materiales que permiten retener la humedad por más tiempo, reduciendo la evaporación y el consumo adicional de agua.

CDMX inaugura jardín de lluvia en Coyoacán para captar agua y mitigar inundaciones

Como parte de las acciones complementarias en la zona, el gobierno capitalino informó que se rehabilitaron siete pozos, lo que incrementó el suministro en más de 9 millones de litros diarios, equivalentes a cerca de 900 pipas. Estas mejoras también permitieron ampliar las horas de servicio de agua potable para la población.

La mandataria capitalina anunció que, a lo largo del año, se implementará un programa denominado “Acupuntura Hídrica”, que contempla la construcción de 160 puntos de infiltración en distintas zonas de la ciudad, con el fin de fortalecer la captación de agua de lluvia.

En paralelo, se dio a conocer que en el Parque Ecológico de Xochimilco se proyecta la creación de un santuario de ajolotes como parte de una estrategia de recuperación ambiental del sistema lacustre.

Las autoridades señalaron que estas acciones se enmarcan también en los preparativos rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, con proyectos de infraestructura orientados a generar beneficios permanentes para la población. Entre ellos, se contempla la incorporación de 17 nuevos trenes en el Tren Ligero para aumentar la capacidad de traslado de usuarios.

Por su parte, el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, destacó la relevancia de este tipo de obras para atender problemáticas históricas en la zona, como las inundaciones, y mejorar el acceso a servicios básicos.