Entrega alcaldía Iztacalco cerca de cien apoyos ortopédicos y auditivos a personas con discapacidad

La alcaldía Iztacalco realizó la entrega de cerca de cien aparatos ortopédicos y auxiliares auditivos como parte del programa “Ayudas técnicas para personas con discapacidad” correspondiente al ejercicio 2026.

En la primera jornada de distribución, encabezada por la alcaldesa Lourdes Paz, se beneficiaron más de cien personas mediante la entrega directa de apoyos en sus domicilios, con el fin de evitar traslados y facilitar el acceso a estos dispositivos.

Los apoyos otorgados se encuentran 55 sillas de ruedas, cuatro sillas infantiles, cuatro sillas para personas con parálisis cerebral infantil, seis bastones de cuatro puntos, cuatro bastones de un punto, seis andaderas y 14 amplificadores auditivos.

La demarcación afirmó que este programa forma parte de las acciones permanentes de apoyo social orientadas a promover la inclusión y el bienestar de personas en situación de vulnerabilidad.

Las personas interesadas en acceder a estos apoyos pueden registrarse en el módulo ubicado en la planta baja del Edificio B de la Dirección de Vivienda y Grupos Sociales de la alcaldía.