Gobierno de Huixquilucan reafirma que no existen infracciones de tránsito en el municipio

Infracciones de tránsito (Crisanta Espinosa Aguilar)

Impulsado por la administración de la alcaldesa del municipio de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, el gobierno de la entidad le ha recordado a las y los huixquiluquens, por medio de un comunicado, que los agentes de Vialidad Municipal no tienen el poder de imponer infracciones de tránsito. El objetivo de la iniciativa es no sólo prevenir la corrupción, si no también que se fomente la responsabilidad ciudadana.

Por otro lado, aún así, es importante aclarar que lo anterior no significa que las infracciones de transito del Estado de México, al igual que los equipos tecnológicos (fotomultas) dejan de ser vigentes de la forma en la que la Secretaría de Seguridad del Edomex las ha estado manejando.

Igualmente, se le pidió a los habitantes de Huixquilucan que no se dejen llevar por la falta de multas para dejar de manejar con respeto y cuidar de los demás cuando se encuentren detrás del volante. Y que, ante cualquier duda que les pueda surgir es importante que revisen el Reglamento de Transito y Vialidad del Municipio de Huixquilucan, en el que por ejemplo, se menciona que los usuarios de la vía pública deben de abstenerse de llevar a cabo cualquier acto que pueda constituir un obstáculo para el tránsito de peatones y vehículos, poner en peligro a las personas o causar un daño a la propiedad pública o privada.

Otra de las reglas establece que las señales de tránsito y los dispositivos para el control del tránsito rigen la circulación y el estacionamiento en general, a menos de que haya indicaciones de los agentes de tránsito y de los agentes de vialidad, las cuales prevalecerán sobre aquellas.

En el mismo comunicado, el Gobierno del municipio añadió que en caso de que alguien presencie cualquier abuso de poder en nombre de los agentes de Vialidad Municipal, se tiene que comunicar al siguiente número: 55 5290 15 29.