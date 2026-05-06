Simulacro Nacional 2026 en Ecatepec concluye con saldo blanco

Como parte del Simulacro Nacional 2026 y de acuerdo a las indicaciones de la Protección Civil de los Bomberos del municipio de Ecatepec, todas las áreas y las sedes del gobierno municipal se unieron a la actividad que tiene el objetivo de que se fortalezca la cultura de la prevención y la coordinación institucional en caso de sismos. La hipótesis con la que se trabajó parte de un posible terremoto de magnitud 8.2 con epicentro en la costa de Guerrero, por lo que no solo se evaluaron los protocolos de evacuación, si no que también se presentó especial atención en los tiempos de respuesta de los cuerpos de auxilio y en la delimitación de las zonas de seguridad

En un comunicado que compartió el gobierno de Ecatepec en relación al simulacro, señalaron que la importancia de que todas y todos participen en el ejercicio radica en que la prevención salva vidas. Por lo que ese crucial que se fortalezca la capacidad de respuesta en estos escenarios.

El simulacro llegó a su fin con saldo blanco y por parte del Palacio Municipal y un edificio anexo, fueron evacuadas a mil 968 personas en un tiempo total de 2 minutos con 32 segundos. Asimismo, el ejercicio completo se desarrolló en más o menos media hora.

La hipótesis fue un sismo de magnitud 8.2 con epicentro en costas de Guerrero en el que atendimos a “dos personas lesionadas” y controlamos oportunamente “una fuga de gas”.

En el contexto del ejercicio, también se atendió a dos personas que actuaron como si se hubieran lesionado y además controlaron de manera oportuna “una fuga de gas”.

En caso de que los altavoces de alguna locación no hayan sonado, se debe de reportar al siguiente número: 55 51 16 44 15 y 55 51 16 44 16.