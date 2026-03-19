Entregan insumos y equipamiento a productores para almacenamiento de agua

"Transformando el Campo", Edomex

A través del programa “Transformando el Campo”, el gobierno del Estado de México otorgan insumos y equipamiento a productoras y productores para la mejora de los sistemas hidroagrícolas, así como en la captación y almacenamiento de agua pluvial.

Los apoyos que la Secretaría del Campo (SeCampo) brinda son: cemento gris para el revestimiento de canales de riego, cuya cantidad dependerá de las características de cada obra; poliducto hidráulico para la mejora del riego; así como el cercado perimetral con malla ciclónica para la protección de cuerpos de agua, el revestimiento de ollas con geomembrana de polietileno de alta densidad y el acceso a motobombas.

La SeCampo reportó que 10 funcionarios recibieron certificaciones en temas clave como precios unitarios, residente de obra, supervisor de obra y superintendente de construcción, con lo que se garantizará la correcta ejecución de proyectos de infraestructura rural.

Las certificaciones fueron otorgadas por el Colegio de Ingenieros Civiles Estatal, como parte del convenio de colaboración firmado con el gobierno mexiquense, para elevar los estándares técnicos en la supervisión de obras.

La atención en las ventanillas de la secretaría continuará los días 19, 20 y 23 de marzo para atender los proyectos de infraestructura.

La Crónica de Hoy 2026