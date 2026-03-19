PAN CDMX cuestiona postura del gobierno federal sobre diputación migrante

Presidenta del PAN CDMX, Luisa Gutiérrez

El Partido Acción Nacional en la Ciudad de México (PAN CDMX) expresó críticas hacia el gobierno federal por el trato que, a su consideración, se da a los mexicanos residentes en el extranjero, y cuestionó recientes declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la figura de la diputación migrante en la capital.

En un posicionamiento público, la dirigencia local del PAN, encabezada por Luisa Gutiérrez, señaló que las declaraciones realizadas durante la conferencia matutina de este jueves desestiman el papel de la diputación migrante, actualmente representada por Raúl Torres Guerrero.

De acuerdo con el partido, este cargo surgió de un proceso electoral en el que participaron mexicanos residentes en el exterior.

La dirigencia panista sostuvo que este tipo de representación busca dar voz a una población que, afirman, no ha sido considerada de manera suficiente en las políticas públicas federales. En ese sentido, cuestionaron la ausencia de propuestas específicas dirigidas a la comunidad mexicana en el extranjero dentro de los planes legislativos recientes.

Por su parte, el diputado Raúl Torres Guerrero planteó la posibilidad de incorporar cambios en la legislación secundaria para fortalecer los mecanismos de representación de los migrantes, con el objetivo de que su participación tenga un mayor impacto en la toma de decisiones.

El legislador señaló que desde su perspectiva existe una falta de inclusión de los mexicanos en el exterior en distintos espacios de discusión pública, particularmente en temas relacionados con política exterior y acuerdos internacionales.

El PAN CDMX también indicó que ha impulsado propuestas para que la diputación migrante participe en procesos como la revisión de acuerdos comerciales internacionales, aunque, según el partido, estas iniciativas no han sido retomadas por el gobierno federal.