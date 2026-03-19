Tragedia en Reforma: mujer cae desde un décimo piso y muere en plena avenida

Mujer cae del décimo piso en edifico de Reforma Foto: vía redes sociales

La tarde de este 19 de marzo, una escena impactante sacudió a la capital del país. Una mujer perdió la vida tras caer desde lo alto de un edificio ubicado sobre Paseo de la Reforma, una de las avenidas más emblemáticas de la Ciudad de México.

El hecho generó una fuerte movilización de servicios de emergencia y dejó al descubierto, una vez más, la fragilidad de la vida en medio del caos urbano.

¿Qué ocurrió en Paseo de la Reforma?

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer cayó desde el décimo piso de la Torre Reforma Latino, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc.

Elementos de seguridad fueron alertados sobre una persona inconsciente en la vía pública, lo que provocó la llegada inmediata de policías y paramédicos.

Al arribar al lugar, elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, producto de la caída desde gran altura.

La zona fue acordonada mientras peritos realizaban las diligencias correspondientes. El incidente ocurrió en una de las vialidades más concurridas del país, lo que generó impacto entre transeúntes y automovilistas.

Mujer cae del décimo piso en edifico de Reforma Foto: vía redes sociales

Testigos señalaron que el cuerpo fue localizado en las inmediaciones de la avenida, lo que provocó una rápida reacción de las autoridades capitalinas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana implementó un operativo para resguardar el área y facilitar el trabajo de los servicios periciales.

¿Qué se sabe de la víctima?

Hasta el momento, se bae que la víctima es Paula Emilia Lafón, de aproximadamente 35 años de edad, quien laboraba en el edificio de Torre Reforma Latino, pues portaba un gafete que la identificaba como empleada.

Hasta el momento no se han confirmado las causas exactas de la caída, por lo que las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación.