Abrirá este domingo la primera Utopía de la CDMX en Mixiuhca

Gran Área de Juegos Infantiles de la Utopía Libertad Gran Área de Juegos Infantiles de la Utopía Libertad (La Crónica de Hoy)

La Ciudad de México alista la apertura de su primera Unidad de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social (Utopía), un modelo de espacio público que busca concentrar servicios sociales, culturales y deportivos en zonas urbanas.

La inauguración de la Utopía Mixiuhca está prevista para el próximo domingo 22 de marzo a las 10:30 horas, en las inmediaciones de la Puerta 7A de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, cerca de la estación del Metro Ciudad Deportiva.

El proyecto retoma una estrategia impulsada inicialmente en la alcaldía Iztapalapa durante la administración de Clara Brugada, quien promovió la creación de estos espacios como una alternativa para atender desigualdades sociales mediante infraestructura comunitaria integral. Con su llegada al gobierno capitalino, la propuesta se amplía ahora a otras zonas de la ciudad.

Las Utopías están diseñadas como centros de acceso gratuito que integran actividades deportivas, talleres culturales, servicios de cuidado, atención a la salud preventiva y espacios recreativos.

En Iztapalapa, donde se desarrolló el modelo original, estos complejos han incluido desde albercas semiolímpicas y pistas de atletismo hasta casas de día para adultos mayores, ludotecas y centros de atención para mujeres.

La Utopía Mixiuhca marca el inicio de la expansión de este esquema a nivel ciudad. Su ubicación en la Ciudad Deportiva responde a la intención de aprovechar uno de los principales pulmones urbanos y espacios recreativos de la capital, con alta afluencia de usuarios provenientes de distintas alcaldías. La zona, además, ha sido objeto de intervenciones recientes orientadas a mejorar su infraestructura y seguridad.

De acuerdo con autoridades capitalinas, el objetivo es replicar este modelo en distintos puntos de la ciudad, particularmente en áreas con menor acceso a servicios públicos de calidad. La apuesta es que estos espacios funcionen como nodos de cohesión social, donde se promueva tanto la actividad física como el desarrollo comunitario.

El concepto de las Utopías también se vincula con políticas de prevención de la violencia y reconstrucción del tejido social. Al ofrecer alternativas de uso del tiempo libre, formación cultural y atención integral, se busca incidir en problemáticas como la inseguridad, la desigualdad de género y la falta de oportunidades para jóvenes.

La invitación a la inauguración subraya que este nuevo espacio está dirigido a “todas, todos y todes”, en línea con el enfoque incluyente que caracteriza al programa. Se prevé que durante la apertura se realicen actividades culturales y recreativas abiertas al público.