Buscan a Sandy Monroy, empleada de un verificentro desaparecida en Ixtapaluca Sandy Monroy, empleada de un verificentro, habría desaparecido tras salir de su trabajo a comer (@COBUPEM)

Sandy Monroy de 34 años desapareció el pasado 18 de marzo en Santa Barbara Ixtapaluca, cuando habría salido a comer sin regresar a su trabajo, por lo que las autoridades activaron una ficha de búsqueda para dar con su paradero.

De acuerdo con diferentes reportes, Sandy Len Monroy Castillo, trabajadora de un verificentro en Ixtapaluca, habría sido vista por última vez por sus compañeros de trabajo cuando salió durante su hora de comida, sin regresar.

¿Qué se sabe sobre la desaparición de Sandy Monroy?

Tras la desaparición de Sandy Monroy se activaron los protocolos de búsqueda por parte de las autoridades, quienes buscan reconstruir los últimos momentos de la joven antes de desaparecer.

Asimismo, durante la tarde de este viernes 20 de marzo la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ) dio a conocer el aseguramiento de un verificentro en Ixtapaluca por supuestos cobros excesivos a cambio de aprobar el trámite de verificación, siendo denunciado por posibles hechos constitutivos de delito de extorsión y contra el ambiente.

Sobre el aseguramiento de este establecimiento algunos medios han señalado que ese verificentro era en el que trabajaba Sandy Monroy, sin embargo esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

Ficha de búsqueda y señas particulares de Sandy Monroy

En la ficha de búsqueda compartida por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (COBUPEM) se señala que Sandy Monroy fue vista por última vez en Hornos de Santa Barbara en Ixtapaluca.

Asimismo como señas particulares se menciona que tiene tatuajes en el antebrazo izquierdo con la imagen de un avión, astronautas y planetas; además de tatuajes en el antebrazo izquierdo con fechas de nacimiento.

Por otra parte, el día de su desaparición portaba un pantalón de mezclilla color azul claro, chaleco color verde y blusa color rosa.

Sandy Monroy es descrita como de complexión mediana, estatura de 1.52 metros, cara redonda, cabello castaño oscuro a media espalda, de tez blanca y ojos café medianos.