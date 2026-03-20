Cae “El Custodio”, vendía droga en penal de Lerma para el CJNG y luego reclutaba de la Familia Michoacana

Detenido Marco Antonio "N", alias "El Custodio". (FGJEM)

Autoridades cumplimentaron orden de aprehensión en contra de Marco Antonio “N”, alias “El Custodio”.

Este sujeto laboraba como custodio del penal de Lerma donde vendía estupefacientes para una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sin embargo, fue cooptado por la Familia Michoacana.

Una vez que Óscar “N”, “El Comandante”, “El Pecha” y su lugarteniente, Óscar Geovanni “N”, “El Gordo Mata” lo integraron a su célula, “El Custodio” se encargaba de reclutar más personas para esa organización criminal, además de vender drogas.

Este sujeto está relacionado con diversos ilícitos de alto impacto en la zona comprendida en los municipios de Lerma, San Mateo Atenco y Metepec.

Marco Antonio “N” fue detenido luego de que el 20 de marzo del 2024, la víctima se encontraba laborando en un restaurante bar ubicado en Amomolulco, perteneciente al municipio de Lerma, momento en el que, “El Custodio” y dos personas más llegaron al establecimiento y se nombraron como integrantes de la Familia Michoacana, y a través de amenazas, le exigieron una cantidad inicial de 200 mil pesos para no hacerle daño.

Los criminales le advirtieron que cada mes tendría que entregar una cuota económica, ya que, en caso de no acceder, atentarían contra su vida, la de su familia y no le permitirían trabajar.

Al no acceder a sus amenazas, el 21 de marzo del 2024, “El Comandante” y otro hombre llegaron nuevamente al lugar, en donde dispararon en contra de la fachada de dicho establecimiento comercial.

La Fiscalía inició la investigación y ubicó a este sujeto, por lo que, a través de un despliegue operativo, elementos de las fuerzas de seguridad cumplimentaron una orden de aprehensión en el centro de Lerma.

Una vez detenido, este sujeto fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social Lerma.