¿Habrá DOBLE Hoy No Circula este sábado 21 de marzo? Lista de autos que descansan en CDMX y Edomex

¿Habrá doble Hoy No Circula este sábado 21 de marzo de 2026 en CDMX y Edomex? Hasta el momento en el que se realiza esta nota, no se ha activado la contingencia ambiental, por lo que el programa opera de manera habitual este fin de semana. Es decir, NO hay Doble Hoy No Circula, pero eso no significa libertad total para transitar.

El esquema sabatino sigue vigente y, como cada sábado, hay restricciones específicas que podrían dejar tu auto estacionado todo el día.

La razón detrás de estas medidas sigue siendo la misma: contener los niveles de contaminación en el Valle de México, donde la calidad del aire suele jugar en contra durante marzo.

Hoy No Circula sábado 21 de marzo: autos que NO circulan

Si planeabas roadtrip, brunch o escapada improvisada, mejor checa esto primero. Los vehículos que NO pueden circular este sábado son:

Autos con holograma 2 (descansan TODOS los sábados)

(descansan TODOS los sábados) Vehículos con holograma 1 y terminación de placas impar : 1, 3, 5, 7 y 9

y : 1, 3, 5, 7 y 9 Autos con placas foráneas, que no pueden circular durante todo el día

Estas restricciones aplican en un horario de 05:00 am a 10:00 pm horas.

Qué autos SÍ circulan este sábado

No todo está perdido. Hay varios vehículos que sí pueden rodar sin problema:

Autos con holograma 0 y 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público y servicios esenciales

Estos quedan fuera del programa por su menor impacto ambiental o por su función en la movilidad urbana.

¿Qué pasaría si se activa la contingencia ambiental?

Cuando la contingencia ambiental se activa, el Doble Hoy No Circula es inevitable, pues endurece las restricciones y alcanza incluso autos con holograma 0 y 00, dependiendo del engomado y la terminación de placa.

En esos escenarios, por ejemplo:

También descansan autos con holograma 0 y 00 con ciertas placas

Se amplía la lista de vehículos con holograma 1 restringidos

Las multas pueden aparecer más rápido que el tráfico en Periférico

Recomendaciones para evitar multas este sábado

Antes de encender el coche, vale la pena hacer una pausa estratégica:

Verifica tu holograma y terminación de placa

Consulta actualizaciones de la calidad del aire

Evita circular en horarios restringidos

Considera alternativas como transporte público o apps de movilidad

Saltarse el programa puede terminar en multa o incluso en corralón, así que mejor prevenir.

El programa Hoy No Circula no es opcional ni negociable. Se aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y municipios conurbados del Estado de México, con el objetivo de reducir emisiones contaminantes.