Centro de rehabilitación en Texcoco se renueva para mejorar atención a pacientes

Rehabilitación integral del CRETEX El espacio busca ofrecer atención más digna y funcional a personas que requieren terapias, especialmente quienes enfrentan problemas de movilidad.

El Ayuntamiento de Texcoco puso en marcha las nuevas instalaciones del Centro de Rehabilitación Texcoco (CRETEX), tras concluir una serie de trabajos de mejora encabezados por el presidente municipal Nazario Gutiérrez Martínez, acompañado por la presidenta honoraria del DIF local, Yesenia Armas Tobón. La intervención busca fortalecer la atención a pacientes y adecuar el espacio a sus necesidades diarias.

Durante el recorrido por el inmueble, autoridades municipales revisaron los cambios realizados en distintas áreas del centro, donde se brindan terapias físicas y de rehabilitación. La obra incluyó la modernización de accesos, así como la adecuación de espacios pensados para facilitar la movilidad de las personas usuarias, muchas de ellas con alguna discapacidad.

De acuerdo con el director de Obras Públicas, Miguel Ángel Olivares, la rehabilitación fue integral. Se trabajó en la mejora de jardineras, renovación de núcleos sanitarios, cambio de puertas y ventanas, así como en la instalación de mejor iluminación y ventilación. También se habilitó un vestíbulo con aire acondicionado para hacer más cómoda la estancia de pacientes y acompañantes.

Uno de los puntos centrales del proyecto fue garantizar accesibilidad. Los ajustes en entradas y pasillos buscan que quienes acuden a recibir terapia puedan desplazarse con mayor facilidad, sin obstáculos y en condiciones seguras.

Las autoridades señalaron que este tipo de intervenciones forman parte de una estrategia para reforzar los servicios de salud y asistencia social en el municipio. La intención, explicaron, es que espacios como el CRETEX no solo funcionen mejor, sino que también ofrezcan condiciones dignas para quienes dependen de ellos en su proceso de recuperación.

Con estas mejoras, el centro retoma actividades en un entorno renovado, enfocado en brindar atención más eficiente y acorde a las necesidades de la población.