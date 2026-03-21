¿Doble Hoy No Circula HOY? restricciones vehiculares CDMX y EDOMEX

Conoce qué autos no circulan en CDMX y Edomex este sábado 25 de enero El programa "Hoy No Circula" tiene como finalidad reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire en la CDMX.

Este sábado 21 de marzo de 2026 arrancó con dudas, rumores y preocupación entre automovilistas del Valle de México: ¿hay o no Doble Hoy No Circula por contingencia ambiental?

¿Hay contingencia ambiental y Doble Hoy No Circula hoy?

Aunque la calidad del aire se ha mantenido en niveles malos por ozono, hasta el último reporte oficial NO se ha activado la Fase 1 de contingencia ambiental, lo que significa que no aplica el Doble Hoy No Circula este sábado.

Sin embargo, el riesgo sigue latente y autoridades ambientales han advertido que la situación puede cambiar en cualquier momento.

Entonces… ¿qué autos NO circulan este sábado 21 de marzo?

Aunque no hay doble restricción, el programa Hoy No Circula sabatino sí aplica normalmente, y estas son las reglas:

No circulan:

Autos con holograma 2 (todos)

Vehículos con holograma 1 y terminación impar : 1, 3, 5, 7 y 9

: 1, 3, 5, 7 y 9 Vehículos foráneos (todo el día)

Vehículos Exentos del Hoy no circula, viernes 20 de marzo:

Hologramas 00 y 0: Vehículos con estos hologramas pueden circular sin restricciones.

Vehículos eléctricos e híbridos: Están exentos del programa.

Motocicletas, taxis, transporte público y de carga: No están sujetos a las limitaciones del Hoy No Circula.

Vehículos de personas trabajadoras de la salud: Siempre que cuenten con el tarjetón autorizado.

Al no haber contingencia ambiental, estas son las medidas regulares y habituales para los día viernes en la Ciudad de México y Estado de México.

Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco Solidaridad

Toluca

¿En qué horarios aplica el Hoy no circula?

Recuerda que estas restricciones vehiculares aplican en el horario de 5:00 y hasta las 22:00 horas, por lo que únicamente podrás circular fuera de este lapso si tienes un vehículo al que le toque descansar el día de hoy.

Multas y sanciones por no respetar el Hoy No Circula

Las patrullas con oficiales de tránsito en la Ciudad de México podrían detenerte, llevar tu auto a un deposito vehicular e imponerte una multa que va desde los 2,346 y hasta 3,519 pesos, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito