Entra en vigor nueva Ley de Bienestar Animal en Edomex; lanzan campañas de adopción y apoyo a animales rescatados

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez presentó varias acciones enfocadas en la protección y el bienestar animal, entre las que destacan la entrada en vigor de la nueva Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal del Estado de México, así como el inicio de programas de adopción y apoyo a animales rescatados.

En Toluca, la mandataria estatal señaló que la nueva legislación busca fortalecer las acciones de protección hacia los animales y establecer un marco jurídico para garantizar su cuidado y trato digno en la entidad.

Como parte de estas acciones, el gobierno mexiquense puso en marcha el programa “Servidores de Corazón”, una estrategia dirigida al personal del sector público con el propósito de fomentar la adopción responsable de perros y gatos. La meta planteada para este año es que 200 animales encuentren un hogar definitivo.

En este sentido, inició la campaña “Croquetmanía”, mediante la cual se recibirán donaciones de alimento, cobijas y diversos artículos para perros y gatos rescatados. La colecta permanecerá abierta hasta el próximo 18 de julio en centros de acopio instalados en el Palacio de Gobierno estatal, instalaciones de Mexiquense Televisión, parques estatales y el Parque Ecológico Zacango.

Entra en vigor nueva Ley de Bienestar Animal en Edomex; lanzan campañas de adopción y apoyo a animales rescatados

En el evento participaron alrededor de 800 integrantes de organizaciones protectoras de animales y grupos de rescate, quienes respaldan distintas acciones de atención a animales en situación de calle o víctimas de maltrato.

También estuvieron presentes el rescatista e influencer conocido como Zadrigman, dedicado al rescate de animales en situación vulnerable, y José Alberto Velázquez, joven activista originario de Sonora reconocido por su labor en favor de la

La gobernadora realizó un balance de las acciones implementadas por su administración en materia de bienestar animal, entre ellas la creación de Centros de Bienestar Animal, campañas de concientización contra el maltrato, así como jornadas de vacunación y esterilización.

Las autoridades estatales señalaron que estas medidas forman parte de los objetivos contemplados en el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2029, particularmente en el eje relacionado con bienestar animal, que busca promover entre la población una cultura de respeto, protección y cuidado de los seres sintientes.

La mandataria también reconoció la participación de organizaciones civiles, especialistas, rescatistas y ciudadanos que contribuyeron con propuestas para la elaboración de la nueva ley y para el diseño de programas enfocados en la protección animal.

Entre las estrategias impulsadas por el gobierno estatal se encuentra el programa CERA —Captura, Esteriliza, Educa, Resguarda, Retorna y Adopta—, puesto en marcha en octubre de 2023 para atender la problemática de los animales en situación de calle.

Además, continúa la campaña “La Mejor Jugada es Adoptar”, desarrollada con el apoyo del Deportivo Toluca Fútbol Club para promover la adopción responsable.