MC presenta iniciativa para otorgar licencias de paternidad

El objetivo de la reforma es fortalecer la corresponsabilidad de los padres de familia en la crianza de hijas e hijos

La bancada naranja en el Congreso de la Ciudad de México presentó una propuesta que busca incrementar la participación de los padres en los primeros cuidados de sus hijas e hijos, a través del otorgamiento de licencias de paternidad.

El diputado Royfid Torres detalló que el objetivo de la reforma es fortalecer la corresponsabilidad de los padres de familia en la crianza de hijas e hijos, así como contribuir a reducir las brechas de género en el mercado laboral.

E informó que la reforma busca sustituir el esquema actual de cinco días por un periodo que permita a los padres participar de manera efectiva en los primeros cuidados de sus hijas e hijos.

El documento señala que las mujeres dedican en promedio seis horas diarias al trabajo doméstico y de cuidados, frente a sólo tres horas de los hombres, lo que reduce la participación laboral femenina; limita sus ascensos en el trabajo; deprime sus ingresos, y refuerza la llamada penalización por maternidad.

Señala que si la madre y el padre trabajan en la formalidad, con registro en algún sistema de seguridad social y las prestaciones asociadas, la primera cuenta con una licencia de maternidad de 84 días naturales con goce de sueldo.

Sin embargo, evidencia que el padre recibe solamente un permiso de paternidad de cinco días laborables con goce de sueldo por el nacimiento o adopción de un menor, y que, a diferencia de la licencia de maternidad, el permiso es financiado exclusivamente por el empleador.

De acuerdo con el estudio “The Great Realization” de ManpowerGroup, en el mundo sólo uno de cada cuatro hombres busca esta prestación en sus trabajos, por lo que las mujeres continúan con la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, mientras que los hombres participan menos en la crianza temprana.

La propuesta busca hacer modificaciones y adiciones a diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; la Ley del Seguro Social, y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política Mexicana.

De ser aprobada la iniciativa del Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC), primero en la comisión dictaminadora y luego por el Pleno del Congreso capitalino, el dictamen sería enviado al Congreso de la Unión para seguir su proceso parlamentario.