Calendario de pagos de Mujeres con Bienestar Edomex 2026: ¿en qué letra van los depósitos? Continúan los pagos de Mujeres con Bienestar Edomex; conoce cuándo te deben depositar (Mujeres con Bienestar)

Continúa el pago del apoyo económico de Mujeres con Bienestar Edomex y, si aún no lo has recibido, aquí te compartimos qué día te depositarán.

El pasado miércoles 17 de junio comenzó el depósitos para las beneficiarias de Mujeres con Bienestar, un programa del Gobierno del Estado de México para mujeres de entre 18 y 64 años de edad, que se encuentran en condición de pobreza y carencia por acceso a la seguridad social.

La dispersión del pago de Mujeres con Bienestar corresponde al 3er bimestre del año y se está realizando de manera calendarizada según la inicial del primer apellido.

Calendario de pagos Mujeres con Bienestar Edomex 2026: ¿Quiénes faltan por recibir depósitos?

De acuerdo con lo informado por Juan Carlos González Romero, Secretario de Bienestar en el Estado de México, los depósitos de Mujeres con Bienestar Edomex comenzaron este 17 de junio, estando distribuido el calendario de pagos de la siguiente manera:

17 de junio: A y B

A y B 18 de junio: C a la F

C a la F 19 de junio: G a la L

G a la L 22 de junio: M a la Q

M a la Q 23 de junio: R a la Z

Por lo que, quienes faltan por recibir depósitos son las personas cuyos apellidos comienzan con las letras M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

¿De cuánto es el depósito de Mujeres con Bienestar Edomex 2026?

El programa de Mujeres con Bienestar Edomex le otorga a las beneficiarias inscritas un pago bimestral de $2,500 pesos, además de los siguientes beneficios:

Centro de capacitación digital y certificación

Asistencia dental telefónica y presencial

Asistencia oftalmológica telefónica y presencial

Asistencia psicológica telefónica

Asistencia nutricional telefónica

Asistencia legal telefónica

¿Cómo consultar el saldo de tu tarjeta de Mujeres con Bienestar?

Si no sabe si ya recibiste tu pago de Mujeres con Bienestar, puedes consultar el saldo de tu tarjeta a través de la aplicación, desde internet o en WhatsApp.

Si quieres hacerlo a través de WhatsApp, tienes que mandar un mensaje al número 55 9337 2498 y escribir la palabra “Saldo”.

En caso de querer consultar el saldo de tu tarjeta Mujeres con Bienestar desde internet, tienes que ingresar a la página web “Cuenta Mujeres con Bienestar” de la Secretaría de Bienestar e introducir el correo y contraseña que usaste en la solicitud.

En caso de consultar tu saldo a través de la App de Mujeres con Bienestar, del mismo modo tendrás que ingresar el correo y contraseña que usaste en tu solicitud.