Avenida Pichardo Pagaza, ejemplo de transformación integral de Ecatepec

Repavimentación de la vialidad de la Quinta Zona

La alcaldesa de Ecatepec Azucena Cisneros Coss inauguró la repavimentación de la avenida Pichardo Pagaza, que fue intervenida integralmente, al igual que habilitada como un Sendero Seguro con casi 500 luminarias por los gobiernos municipal, estatal y federal. Esto beneficia a miles de habitantes de la Quinta Zona.

Cisneros Coss explicó que se aplicaron 12 mil 500 toneladas de asfalto, y añadió que el camellón es el prototipo; el objetivo es que quede igual toda la Quinta Zona.

“Hubo intervención de casas y luminarias, se rehabilitó todo completo. La gente lo merece, este va a ser un ejemplo. Le hemos dicho a la presidenta de la República Claudia Sheinbaum que venga para que vea que, con poquito que nos haga, nosotros detonamos procesos de desarrollo”.

Con una longitud de 2.3 kilómetros, la avenida Gobernador Lic. Ignacio Pichardo Pagaza cruza varias comunidades de la Quinta Zona de Ecatepec, entre las que se encuentran Fuentes de Aragón y La Florida, cuya rehabilitación incluyó repavimentación de los dos sentidos de la vialidad, alumbrado público y remozamiento del camellón, con ciclovía, aparatos de ejercitación, juegos infantiles, cancha de basquetbol y rescate de diversos espacios.

Como parte de la rehabilitación integral participaron las secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el gobierno del Estado de México y también el Ayuntamiento de Ecatepec.

“Nos hicieron creer por décadas que estábamos condenados a vivir en la basura, en la invasión, en el desorden. Y eso no es cierto. Agradezco porque todo lo estamos haciendo en conjunto con el pueblo. Si nosotros lo hacemos solos no avanzamos, si asumimos una responsabilidad conjunta vamos a avanzar muchísimo”, aseguró Cisneros Coss.

Carlos Cruz Ramos, director de Servicios Públicos de Ecatepec, por su parte dio a conocer que la SICT colocó 62 postes, con 218 luminarias de 100 watts y 131 de 50 watts; la Sedatu instaló 15 velas, 44 postes y 87 luminarias de 50 watts, y el gobierno municipal reconectó luminarias y puso 42 nuevas, para un total de 470 lámparas en la vialidad.

En tanto, el director de Obras Públicas, Carlos Ramírez Brassetti, explicó que la repavimentación de la vialidad Pichardo Pagaza, requirió una inversión de 13 millones de pesos de recursos propios, Si la hubiera llegado a hacer una una empresa el costo se habría elevado a más de 25 millones.

Ramírez Rossetti, igualmente comentó que además de Pichardo Pagaza, también fueron repavimentadas las avenidas Leona Vicario, Sor Juana Inés de la Cruz, León Guzmán y López Mateos, del fraccionamiento Valle de Anáhuac. La inversión de estas últimas fue de cinco millones de pesos, por lo que en total se repavimentaron ocho kilómetros con costo de 18 millones de pesos.

“La zona cambió verdaderamente”, aseguró y agradeció a los colonos por participar en las acciones gubernamentales y permitir el remozamiento de las fachadas de sus casas.