CDMX desplegará nuevo plan para Mundial luego de celebración masiva sin incidentes

CDMX despliega nuevo plan para Mundial luego de celebración masiva sin incidentes

La Ciudad de México reforzará sus operativos de seguridad, protección civil y movilidad para los próximos encuentros del Mundial 2026, luego de que las celebraciones por la victoria de la Selección Mexicana congregaran a unas 730 mil personas en distintos puntos de la capital y concluyeran con saldo blanco.

Cifras presentadas por el Gobierno capitalino indican que alrededor de 200 mil personas asistieron al Fan Fest instalado en el Zócalo y sus calles aledañas; otras 130 mil participaron en los Festivales Futboleros distribuidos en distintos puntos de la ciudad, mientras que unas 400 mil se concentraron en Paseo de la Reforma y la Glorieta del Ángel de la Independencia para celebrar el triunfo del representativo nacional.

Ante la expectativa de una asistencia aún mayor durante los próximos encuentros de México en la justa mundialista, las autoridades anunciaron la ampliación de espacios para la transmisión de los partidos.

A las 12 pantallas que fueron instaladas en el Centro Histórico durante la jornada anterior, se sumarán siete nuevos puntos estratégicos, entre ellos la Alameda Central, el Monumento a la Revolución y cuatro ubicaciones a lo largo de Paseo de la Reforma, incluyendo las inmediaciones del Ángel de la Independencia, la Diana Cazadora, Insurgentes y El Caballito.

La estrategia busca distribuir a los aficionados en diferentes espacios públicos para evitar concentraciones excesivas y reducir riesgos durante las celebraciones masivas.

Más vigilancia y control en las zonas de festejo

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que desplegó 3 mil 400 policías y 296 vehículos en el Zócalo, además de 291 elementos adicionales en los Festivales Futboleros. Posteriormente, en la zona del Ángel de la Independencia participaron 2 mil 500 policías, apoyados por paramédicos del ERUM, ambulancias y personal de la Cruz Roja.

Durante la jornada se brindaron 11 atenciones médicas menores que no requirieron traslados hospitalarios. Asimismo, la Brigada de Vigilancia Animal atendió a 105 perros con servicios de hidratación e información sobre bienestar animal.

Se reportaron únicamente cinco detenciones por robo de teléfonos celulares y señalaron que las acciones policiales se enfocaron en la prevención y reducción de riesgos, particularmente en el manejo de grandes concentraciones humanas.

Para el partido del próximo miércoles, la Secretaría de Gobierno desplegará más de mil trabajadores en el estadio, el Zócalo y los nuevos puntos de reunión. Además, intensificará los operativos para evitar la venta irregular de bebidas alcohólicas, supervisar establecimientos mercantiles y prevenir que aficionados saquen bebidas de bares y restaurantes hacia la vía pública.

Las autoridades también anunciaron acciones para regular el comercio ambulante y garantizar la libre circulación de peatones en las zonas de mayor afluencia.

Turismo, economía y servicios urbanos

El Mundial continúa generando una importante derrama económica para la capital. La Secretaría de Turismo reportó una ocupación hotelera cercana al 80 por ciento y estimó la llegada de 3.7 millones de visitantes y turistas durante el torneo.

Tan sólo durante la jornada del miércoles, los módulos de atención turística brindaron servicio a cerca de 249 mil 803 visitantes. La dependencia destacó que la Ciudad de México se ha convertido en un punto de encuentro para aficionados de distintas nacionalidades que buscan vivir el ambiente mundialista más allá de los estadios.

Por su parte, la Secretaría de Administración y Finanzas informó que ya son 30 las marcas patrocinadoras que participan en los Festivales Futboleros. El gobierno aseguró que los derechos de transmisión de los partidos no representarán gasto para las finanzas públicas, ya que serán cubiertos mediante aportaciones privadas de los patrocinadores.

En materia de servicios urbanos, la Secretaría de Obras y Servicios desplegó brigadas de limpieza en el Centro Histórico y Paseo de la Reforma para retirar aproximadamente 40 toneladas de residuos generados durante las celebraciones. En estas labores participan alrededor de 300 trabajadores por turno.

Lluvias, basura y prevención de riesgos

Además de los preparativos para las siguientes jornadas mundialistas, el Gobierno capitalino alertó sobre los riesgos asociados a la actual temporada de lluvias.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua informó que 2026 registra el inicio de temporada de lluvias más intenso del que se tenga registro reciente. En marzo se acumularon más de 48 milímetros de precipitación, casi cinco veces el promedio histórico; en mayo se registraron 109 milímetros, más del doble de lo habitual para ese mes.

Además, se informó que entre 80 y 90 por ciento de los encharcamientos que enfrenta la ciudad están relacionados con la acumulación de basura en coladeras y sistemas de drenaje, por lo que hicieron un llamado a los asistentes a mantener limpios los espacios públicos durante los festejos.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que la capital ha superado con éxito las primeras pruebas organizativas del Mundial y afirmó que la ciudad continuará fortaleciendo la logística, la seguridad y la infraestructura para mantener celebraciones masivas con orden y seguridad.

“Pasamos la prueba que nos pone a cada momento el Mundial”, sostuvo la mandataria, quien destacó que más de 15 mil servidores públicos participaron en la organización de los operativos que permitieron desarrollar las celebraciones sin incidentes mayores.