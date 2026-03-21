Gobierno del Edomex y CONCACAF capacitan a entrenadores de fútbol a beneficio de infancias y adolescentes

"Bigger Game Academy" Edomex

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) informó que más de 280 participantes, entre directores, entrenadores, docentes y estudiantes de las Escuelas del Deporte Estatal se dieron cita en el Festival “Bigger Game Academy”, en colaboración con la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CONCACAF).

Por ello, la CONCACAF y la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) implementaron un modelo de formación híbrido para entrenadores, que incluye capacitación en línea, sesiones presenciales y entrega de material deportivo especializado.

La SECTI informó que el encuentro reunió a 80 directores de Escuelas del Deporte, entrenadores especializados en fútbol y asesores de la coordinación estatal, así como representantes de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y docentes participantes de las regiones Valle de Toluca y Valle de México, en sedes ubicadas en Toluca y Texcoco. Además, contaron con la participación de 200 alumnos de las Escuelas del Deporte Estatal.

Las autoridades aseguraron que el programa “Bigger Game Academy”, de la CONCACAF, fomenta valores como el respeto, la cooperación, la inclusión y el juego limpio, mediante actividades deportivas y dinámicas formativas dirigidas al desarrollo físico, social, psicológico y educativo de niñas, niños y adolescentes.

La Crónica de Hoy 2026