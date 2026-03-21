Presentan el “Prontuario de la Legislación Laboral 2025″ en Edomex

Prontuario de la Legislación Laboral del Estado de México 2025

El procurador de la Defensa del Trabajo del Estado de México, Norberto Morales Poblete, presentó el “Prontuario de la Legislación Laboral 2025″, una herramienta actualizada que sistematiza los principales criterios, reformas y disposiciones en materia laboral, con el objetivo de facilitar su consulta y fortalecer la certeza jurídica para trabajadores, empleadores y operadores del sistema de justicia laboral.

Morales Poblete destacó la importancia de ofrecer a la ciudadanía un instrumento que les permita reconocer de manera clara las leyes laborales que los rigen.

“El mundo del trabajo vive una transformación profunda. Las reformas en materia laboral no sólo han modificado estructuras jurídicas, sino que han redefinido la manera en que entendemos la justicia, la conciliación y el equilibrio entre los factores de la producción. En este contexto, contar con instrumentos claros, accesibles y actualizados no es un lujo, es una necesidad”, expresó el procurador.

El funcionario enfatizó que el documento integra de los cambios más recientes en la legislación laboral, así como criterios relevantes derivados de tribunales, lo que permite una interpretación más clara y homogénea de las normas aplicables en el ámbito estatal y federal. Con respecto a la versión anterior, mencionó que incluyeron la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

Por último, Morales Poblete afirmó que la publicación del prontuario brindará herramientas que favorezcan el cumplimiento de la ley y la protección efectiva de los derechos de las personas trabajadoras.

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