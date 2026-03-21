Programa Hoy No Circula sabatino: qué autos no podrán circular el 21 de marzo en CDMX y Edomex (FOTO:ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM/Rogelio Morales Ponce)

El programa Hoy No Circula Sabatino se aplicará este 21 de marzo en la Ciudad de México y el Estado de México con restricciones específicas para ciertos vehículos, de acuerdo con el calendario vigente. La medida busca reducir emisiones contaminantes en la zona metropolitana.

Para este tercer sábado del mes, las limitaciones aplican a vehículos con holograma 1 cuya terminación de placa sea impar, así como a todos los autos con holograma 2 y unidades foráneas. La restricción estará vigente en un horario de 5:00 a 22:00 horas.

Qué autos no circulan este sábado 21 de marzo

Los vehículos con holograma 1 y placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9 deberán suspender su circulación durante este sábado. Esta medida corresponde al esquema sabatino que se aplica de manera regular en la zona metropolitana.

Además, todos los autos con holograma 2 tienen prohibido circular sin importar la terminación de placa. Esta disposición es permanente para este tipo de unidades, debido a su nivel de emisiones.

Vehículos exentos del programa hoy

Podrán circular sin restricciones los automóviles con holograma 0 y 00, así como aquellos con holograma 1 cuya terminación de placa sea par (0, 2, 4, 6 y 8). También están exentos los vehículos eléctricos e híbridos.

Estas excepciones forman parte del diseño del programa, que prioriza la circulación de unidades con menores niveles de contaminación o tecnologías más limpias.

Posible aplicación de doble Hoy No Circula

Hasta el momento no se ha anunciado la activación del doble Hoy No Circula para este sábado. Esta medida adicional solo se implementa cuando se declara una contingencia ambiental por altos niveles de contaminación.

En caso de que las autoridades determinen una contingencia, las restricciones podrían ampliarse, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales durante el día.