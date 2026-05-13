Azcapotzalco es un gobierno cercano a la gente, afirma alcaldesa

Alcaldesa de Azcapotzalco comparece ante el Congreso CDMX

La alcaldesa de Azcapotzalco, Nancy Núñez, compareció ante el Congreso de la Ciudad de México a 18 meses de su administración. Durante su mensaje celebró que su Gobierno es transformador y cercano a la gente, “nos sentimos muy satisfechos”, afirmó la edil.

Al dar cuenta de los avances en materia de obra pública, servicios urbanos, seguridad, entre otros rubros, destacó la cercanía y la atención ciudadana, que ha permitido a su administración atender más de 32 mil solicitudes de las y los vecinos.

“El estar cerca de la población nos ayuda a saber cuáles son las necesidades más sentidas. Y en ese sentido es en lo que trabajamos”, afirmó.

En materia de seguridad destacó que se han realizado siete Caminos de Paz y se planea contar con 18 nuevos para finales de este 2026. A ello, se suman distintas acciones de la policía auxiliar.

“Trabajamos muy enfocados en disminuir la incidencia delictiva”, dijo, al afirmar que Azcapotzalco ha estado entre las primeras seis demarcaciones más seguras gracias a diversas acciones, como el cierre de chelerías ilegales.

Pese a los datos expuestos, las legisladoras panistas que participaron durante la comparecencia señalaron que en la demarcación persisten las inundaciones, inseguridad y el deterioro urbano.

Culpa a alcaldías vecinas de inseguridad, acusa oposición

Derivado de ello, reclamaron la falta de inversión en drenaje, camiones recolectores de basura, infraestructura cultural y patrullas.

Y pidieron información puntual sobre los “Caminos de Paz”, verificaciones administrativas y acciones concretas en seguridad ya que “le echa la culpa a las alcaldías vecinas de los resultados negativos”.

Al respecto, la alcaldesa aclaró que no es que les eche la culpa a sus vecinos, sino que la condición de Azcapotzalco es peculiar porque se rodea de municipios o alcaldías con un índice delictivo muy alto y eso tiene una repercusión en nuestra alcaldía.

“Puede haber coordinación, y yo siempre abierta a la coordinación... qué bueno que el alcalde de Cuajimalpa y de Álvaro Obregón se coordinan, porque eso quiere decir que hay voluntad, sin embargo, de este lado no se ha encontrado”, lamentó.

A su vez, informó que sí hay coordinación con el Estado de México, con los municipios de Naucalpan y con Tlanepantla, “toda la semana tenemos operativos frontera en donde se han hecho detenciones”.

“Siempre la coordinación ayudará, yo estoy aquí. Lamentablemente pues vemos que a veces en lugar de querer coordinarse mandan a sus aviadores a Azcapotzalco en horas de trabajo a desacreditar lo que cínicamente no hicieron en tres años”.

Para finalizar, aseguró que los resultados expuestos son gracias al trabajo de la mano con la base trabajadora, que trabaja más que en otras administraciones, como las del PAN.

“Hemos inyectado que el espíritu del servicio público es servir a la gente, no burocratizarnos. Esa es la diferencia de un gobierno transformador... y han cambiado el chip el personal de base, de honorarios, de trabajar de la mano, yo les agradezco a todos”.

Destacó que Azcapotzalco es una tierra con identidad, con cultura e historia, “mi compromiso día a día, mi voluntad de trabajar con todas las fuerzas parlamentarias, de estar rindiendo cuentas y de servir al pueblo chintololo con mucho orgullo”, concluyó.