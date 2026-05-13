Cierre temporal de Parque Nacional Viveros de Coyoacán es debido a afectaciones por las fuertes lluvias: Semarnat

Viveros de Coyoacán. Cuartoscuro (Enrique Ordoñez)

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que el cierre temporal del Parque Nacional Viveros de Coyoacán se determinó por parte de la Administración, debido a afectaciones generadas en los senderos y por condiciones de riesgo por saturación del suelo en el lugar a raíz de las fuertes lluvias registradas los días 11 y 12 de mayo en la Ciudad de México.

Estás lluvias provocaron el incremento crítico en los niveles de los ríos San Buenaventura y Magdalena, por lo que con el objetivo de salvaguardar la integridad física de las y los visitantes se determinó el cierre preventivo de las instalaciones durante este miércoles 13 de mayo.

La dependencia señaló que el desbordamiento del Río Magdalena, que atraviesa una de las zonas más concurridas del parque, por lo que fue necesaria la intervención de brigadas de mantenimiento que realizan labores de desazolve de canales internos, retiro de lodo, incorporación de gravilla en la pista de corredores y evaluación de la estabilidad del arbolado cercano al cauce.

Asimismo, se identificó riesgo latente de caída de árboles de gran altura y posibles deslizamientos en la pista de atletismo y áreas aledañas, por lo que se determinó restringir temporalmente el acceso al parque, el cual recibe entre 3,000 y 4,000 visitantes diarios.

La reapertura del Parque Nacional Viveros de Coyoacán se prevé para el jueves 14 de mayo, siempre y cuando las condiciones climáticas y de seguridad permitan garantizar un acceso seguro para las y los usuarios.