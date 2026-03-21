Texcoco dona terreno a la Cruz Roja para nuevas instalaciones tras décadas sin sede propia

Nazario Gutiérrez Martínez, Miguel Ángel Camacho Río La institución, que lleva medio siglo operando en espacios rentados, busca consolidar un lugar fijo para sus servicios.

El Ayuntamiento de Texcoco formalizó la donación de un terreno para la Cruz Roja Mexicana durante el inicio de su Colecta Anual, con lo que se abre la puerta a que la institución cuente por primera vez con instalaciones propias en el municipio. El anuncio fue encabezado por el presidente municipal Nazario Gutiérrez Martínez, quien aseguró que con esta entrega cumple un compromiso asumido un año antes.

El predio, de 850 metros cuadrados, se localiza en el Pueblo Cooperativo, a un costado de la Escuela de Bellas Artes. En el acto, el alcalde entregó la documentación al Consejo local de la Cruz Roja y destacó que la institución ha operado por más de 50 años en espacios rentados, sin una sede fija.

Durante su intervención, el presidente municipal recordó que el compromiso surgió en la colecta de 2025, lo que lo llevó a gestionar la obtención del terreno. También señaló que la fecha de la entrega, el 21 de marzo, coincide con el inicio de la primavera y el aniversario del natalicio de Benito Juárez, lo que consideró un momento simbólico para concretar el anuncio.

En el evento participaron representantes de la Cruz Roja en Texcoco y del Estado de México, así como autoridades municipales, integrantes del DIF local y funcionarios de seguridad y protección civil. Ahí, el presidente del Consejo de la Cruz Roja en Texcoco, Miguel Ángel Camacho Río, destacó que la institución no solo atiende emergencias, sino que también depende en gran medida de los donativos para operar, ya que no cuenta con un presupuesto fijo.

Por su parte, el vicepresidente del Consejo, Rodolfo Pinto Almazán, informó que en el último año se atendieron alrededor de mil 100 emergencias médicas, además de brindar servicios de capacitación y atención en sus instalaciones actuales.

En el acto también se reconoció la participación del empresario Ángel Trejo, quien agradeció las facilidades otorgadas por el gobierno municipal y subrayó la importancia de fortalecer la colaboración con la Cruz Roja, no solo en la atención de emergencias, sino en la labor humanitaria.

El alcalde informó que el terreno fue donado previamente al Ayuntamiento por Rodolfo Flores Moreno, y ahora será destinado a la construcción de la nueva sede. Además, instruyó a la Dirección de Obras Públicas a desarrollar el proyecto en coordinación con la institución.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía y al sector empresarial a sumarse con aportaciones para hacer realidad la construcción del inmueble, al señalar que los servicios de la Cruz Roja pueden ser necesarios en cualquier momento para la población.