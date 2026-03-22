Con servicios gratuitos y enfoque en cuidados, inauguran primera Utopía de la CDMX en Mixiuhca

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró la Utopía Mixiuhca, un complejo de servicios gratuitos enfocado en el bienestar social, los cuidados y el acceso a derechos, ubicado en la alcaldía Iztacalco, dentro de la Ciudad Deportiva. Con una superficie inicial de 80 mil metros cuadrados —y una proyección total de 120 mil—, el espacio se convierte en la primera Utopía construida fuera de Iztapalapa y en uno de los proyectos emblemáticos de la actual administración para reducir desigualdades urbanas.

Durante el recorrido inaugural, la mandataria precisó que este nuevo espacio busca transformar la vida cotidiana de la población a partir de una visión integral del urbanismo.

“Hoy en la Magdalena Mixiuhca no solo estamos inaugurando un espacio, estamos dando origen a una nueva forma de ciudad: una ciudad que cuida, que incluye, que reduce desigualdades”, afirmó ante funcionarios, vecinos y representantes de organizaciones.

La Utopía Mixiuhca ofrecerá servicios gratuitos en rubros como salud, educación inicial, cultura, deporte, empleo, atención a la diversidad sexual y bienestar animal, con el objetivo de garantizar el acceso equitativo a derechos en zonas donde históricamente han existido carencias de infraestructura pública. De acuerdo con datos oficiales, beneficiará directamente a más de 83 mil habitantes de al menos 23 colonias de la zona oriente de la capital.

Con servicios gratuitos y enfoque en cuidados, inauguran primera Utopía de la CDMX en Mixiuhca

Infraestructura para cuidados y bienestar

Uno de los ejes del complejo es el Sistema Público de Cuidados, que incluye un Centro de Cuidados y Desarrollo Infantil con capacidad para atender a niñas y niños desde los 45 días de nacidos, así como lavandería popular, comedor comunitario, espacios de atención psicológica y áreas de descanso. Este centro operará en un horario de 07:30 a 16:00 horas.

Clara Brugada subrayó la importancia de este enfoque al señalar que “los cuidados dejan de ser una responsabilidad individual para convertirse en una política pública”, y agregó que estos espacios buscan reducir las cargas históricas que recaen principalmente en las mujeres.

Con servicios gratuitos y enfoque en cuidados, inauguran primera Utopía de la CDMX en Mixiuhca CIUDAD DE MÉXICO, 22MARZO2026.- Está mañana la jefa de gobierno de la capital, Clara Brugada, recorrió e inauguró la Utopía Mixiuhca, la cual es la primera de cien que la mandataria local de planteó construir durante su administración. En la imagen , Clara Brugada practica mini golf dentro de las instalaciones de la Utopía Mixiuhca. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM (Daniel Augusto)

Además, el complejo cuenta con una Casa de Día para personas adultas mayores, donde se ofrecerán actividades recreativas, atención médica y talleres, así como una Casa de las Siemprevivas, enfocada en el desarrollo integral de las mujeres, con servicios legales, psicológicos y de autocuidado.

En materia de salud, la Utopía incorpora un centro con consultorios de medicina general, ginecología y odontología, laboratorio clínico, mastógrafo y áreas de rehabilitación física. También incluye un Centro Colibrí para la prevención y atención de adicciones, así como servicios de salud mental.

También cuenta con la inclusión de espacios para la diversidad sexual, donde se brindará orientación, acompañamiento y actividades comunitarias.

“Es la primera vez que las Utopías incorporan un espacio específico para la diversidad sexual”, destacó la jefa de Gobierno durante el recorrido.

Con servicios gratuitos y enfoque en cuidados, inauguran primera Utopía de la CDMX en Mixiuhca

Deporte, cultura y espacio público

La Utopía Mixiuhca también apuesta por el deporte y la cultura como herramientas de cohesión social. Entre sus instalaciones se encuentran una alberca semiolímpica gratuita con capacidad para más de 2 mil usuarios, canchas deportivas, pista de pump track, minigolf de 18 hoyos, así como un auditorio con capacidad para más de 400 personas y un foro al aire libre.

El complejo integra además áreas recreativas para infancias, organizadas en cuatro “islas” temáticas con juegos interactivos, así como un kartódromo con vehículos tipo go-kart de uso gratuito. Estas instalaciones buscan ofrecer alternativas de esparcimiento accesibles para todas las edades.

En el ámbito cultural, contará con salones para danza, música, teatro, cine y una cabina de radio comunitaria, con programación permanente. A ello se suma un taller colaborativo enfocado en ciencia y tecnología, donde niñas, niños y jóvenes podrán desarrollar proyectos en áreas como robótica.

La mandataria capitalina enfatizó que estos espacios forman parte de una nueva concepción de ciudad basada en la igualdad territorial. “El derecho a la ciudad significa que todas las personas puedan acceder gratuitamente a la cultura, al deporte, a la salud y al bienestar, sin importar en qué zona vivan”, señaló.

El proyecto también incorpora un enfoque ambiental, con más de 48 mil metros cuadrados de áreas verdes, jardines polinizadores, sistemas de captación y tratamiento de agua, así como mobiliario urbano elaborado con materiales reciclados.

Clara Brugada aseguró que este modelo se replicará en otras zonas de la capital, con una meta de construir 100 Utopías.

“Las Utopías no son un punto de llegada, son puntos de partida; son laboratorios del futuro donde se ensaya una ciudad distinta”, expresó.