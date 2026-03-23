Clara Brugada logra 64 por ciento de aprobación

Percepción. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México cuenta con una aprobación de 64 por ciento de sus gobernados, esto de acuerdo a una encuesta levantada por la casa especializada enkoll para Crónica durante este mes.

Un dato muy relevante es que la encuesta utilizó diferentes preguntas para monitorear la percepción de los gobernados hacia su gobernante, mostrando en todas éstas (a diferencia de otros estudios de este tipo donde las respuestas pueden ser más difusas) que la imagen de Brugada, mayoritariamente positiva, está muy asentada luego de año y medio de gobierno.

Brugada CIUDAD DE MÉXICO, 04FEBRERO2026.- Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad, encabezó el recorrido por la obra de la rehabilitación del embarcadero de Cuemanco a cargo de la Secretaria de Medio Ambiente. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM (Andrea Murcia Monsivais)

El estudio estadístico establece que sólo un 21 por ciento de los ciudadanos desaprueban en mucho la gestión de la morenista, quien empezó su gestión en octubre de 2024, luego de ganar ampliamente en las urnas, compitiendo principalmente contra el panista Santiago Taboada.

En aquella elección, Brugada logró un 52 por ciento de los votos efectivos, mientras Taboada acumulaba 39 por ciento.

Salta a la vista algo que llama la atención en una primera lectura, aunque bien merece un análisis más detallado: el cruce entre datos electorales y la encuesta de enkoll indicaría que hay votantes que no se inclinaron por Morena en 2024 pero que hoy estarían viendo con buenos ojos su gestión gubernamental.

Sumando a quienes desaprueban poco a la ex alcaldesa de Iztapalapa, el total de desaprobación alcanzaría 31 por ciento, siendo un porcentaje muy bajo (4 por ciento) quienes optaron por no opinar.

La encuesta realizada durante este mes de marzo muestra también que hay un conocimiento amplísimo de la jefa de gobierno entre los capitalinos. Solamente un 5 por ciento de los mismos refirió no conocerla.

Dentro del mismo ejercicio estadístico, se pidió a los ciudadanos que calificaran de 1 a 10 “el trabajo de Clara Brugada como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México”, Quedando las calificaciones de 8, 7 y 9 (en ese orden, como a las que más recurrieron los consultados.

0 of 7 Clara Encuesta Brugada (Miguel Aguilar Bustamante) Encuesta Brugada (Miguel Aguilar Bustamante) Encuesta Brugada (Miguel Aguilar Bustamante) Encuesta Brugada (Miguel Aguilar Bustamante) Encuesta Brugada (Miguel Aguilar Bustamante) Encuesta Brugada (Miguel Aguilar Bustamante)

Cabe resaltar que 28 por ciento otorgó calificaciones reprobatorias (5 o menos), lo que es consistente con los rangos de aprobación previamente enunciados.

De igual forma, en otra sección de la encuesta se preguntó directamente ¿qué opinión tiene de Clara Brugada? Quienes respondieron que tienen una opinión buena o muy buena de allá sumó 65 por ciento, contra 26 en la contraparte de mala o muy mala.

Un 19 ciento le otorgar calificaciones de 9 o 10.

Destaca igualmente que al solicitarle a los ciudadanos definir si la jefa de gobierno tiene o no ciertas virtudes, mayoritariamente se calificó a Brugada como trabajadora, cercana a la gente, con preparación para el cargo y honesta.

“Cumple sus promesas” sería la caracterización en la que menos favorecida se vio la morenista, ya que 48 por ciento respondió que sí tiene esa condición y 46 por ciento que no.

EL MUNDIAL CAPITALINO

Un capítulo aparte en la encuesta rastreó la percepción de la ciudadanía capitalina de cara a la justa mundialista de futbol que está cada vez más cercana.

Es importante recordar que este evento internacional, además de que atañe al deporte -por mucho- más popular en el país, ha traído consigo proyectos urbanísticos de gran calado con los que miles de capitalinos están conviviendo: las modificaciones en calzada de Tlalpan para dar lugar a la movilidad en bicicleta; las obras mayores en la popular Sanata Úrsula; puente peatonal en San Antonio Abad, ya casi para llegar al centro, entre otras.

Con o sin afectaciones por estas obras, la ciudadanía de la capital señala que la preparación del Gobierno de la Ciudad de México de cara al evento en buena (46 por ciento) o muy buena (14 por ciento), mostrándose, nuevamente, una percepción favorable.

Las obras realizadas, además, reciben un excelente respaldo de la ciudadanía, pues el 76 por ciento de la ciudadanía está de acuerdo con la creación de corredores peatonales y ciclovías nuevas hacia la sede mundialista en la capital (el Estadio Azteca). La modernización del Tren Ligero Tasqueña-Xochimilco; los operativos turísticos; los festivales culturales y la modernización del estadio están encima de ese puntaje.

Un 26 por ciento de los ciudadanos aducen una preparación mala o muy mala, aunque estos datos también traen aparejados un mayor porcentaje, 7 juntos, de ciudadanos que dice no saber o prefiere no responder nada en torno al tema.

Los ciudadanos en un 65 por ciento piensan que el Mundial futbolero traerá más beneficios que problemas.

Dentro de las preguntas de control de la encuesta, el tema de la seguridad pública sigue siendo, por mucho, el que más preocupa a la ciudadanía, en tanto la movilidad y el estado de las calles va en segundo puesto (54 y 17 por ciento respectivamente).

La identificación ciudadana con Mirena alcanza el 49 por ciento.