DIF CDMX incorpora cinco escuelas al programa piloto de alimentos calientes

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México (DIF CDMX) incorporó cinco escuelas de educación básica al programa piloto “En la Escuela, Sazón para el Bienestar”, mediante el cual se ofrecen desayunos y comidas en modalidad caliente a estudiantes.

Los planteles que se integraron son los preescolares “Xochiquetzal”, “Héroes de 1810”, “Salvador M. Lima” y “Ninomaxtia”, así como la primaria “Niños Héroes”.

Con estas incorporaciones, el programa alcanza un total de 289 planteles de educación básica y Centros de Atención Múltiple, donde las y los estudiantes reciben alimentos preparados con productos como verduras y frutas de temporada.

Las raciones están diseñadas para aportar alrededor del 25 por ciento de los nutrientes diarios recomendados y forman parte de una estrategia orientada a atender problemas como la malnutrición, la anemia y la obesidad infantil.

Actualmente, el programa cuenta con 20 menús elaborados por especialistas en nutrición y adaptados a las necesidades de acuerdo con la edad de las y los estudiantes. Los alimentos incluyen leche descremada, agua natural, un plato fuerte —con opciones como pollo o carne con verduras— y una porción de fruta de temporada.

El esquema contempla la participación de madres, padres y tutores en la preparación de los alimentos. Para ello, cada comunidad escolar integra un comité encargado de organizar distintas tareas relacionadas con la operación del servicio y la elaboración de las comidas.

Los requisitos para que una escuela pueda incorporarse al programa son, entre varios, contar con un espacio adecuado para la preparación de alimentos, con iluminación, ventilación y servicios de electricidad, agua y drenaje. En caso de ser necesario, el programa puede proporcionar algunos utensilios para la operación de la cocina.

Para 2026, el DIF CDMX tiene como meta ampliar la cobertura del programa a 429 planteles y beneficiar a más de 62 mil estudiantes de preescolar, primaria y educación especial en las 16 alcaldías de la capital.