Disminuye 30 por ciento los homicidios dolosos en la zona oriente del Edomex: Delfina Gómez

Delfina Gómez Álvarez durante la Mesa de Paz

Durante la Mesa de Paz, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, informó que en la implementación de la “Estrategia Operativa Oriente” resultó en la baja del 30 por ciento en el homicidio doloso.

“En el C5 de Toluca, encabecé la Mesa de Paz de este lunes. Hoy el General Alcántara, coordinador del Mando Unificado Oriente, compartió que se cuenta con una disminución de 30 por ciento en el delito de homicidio doloso, desde el inicio de implementación de esta estrategia. Los tres órdenes de gobierno reforzamos la coordinación para brindar seguridad a las familias de la zona oriente”, expresó Gómez Álvarez en sus redes sociales.

En ese sentido, el general Alejandro Alcántara Ávila, coordinador del Mando Unificado Oriente, mencionó que el número de casos pasó de 870 a 606, en el comparativo con los 363 días previos a su implementación.

Alcántara Ávila precisó que el operativo se lleva a cabo en 15 municipios: Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco.

En la Mesa de Paz número 53 del año participaron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México; y Maricela López Urbina, Secretaria Técnica de la Mesa de Paz, así como representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.

La Crónica de Hoy 2026