Naucalpan ofrece 70% de descuento en multas y recargos del impuesto predial

Con el objetivo de apoyar la economía de las familias y facilitar que los contribuyentes se pongan al corriente con sus obligaciones fiscales, el Gobierno de Naucalpan puso en marcha una campaña de descuentos del 70 por ciento en multas y recargos del impuesto predial correspondiente a 2025 y años anteriores.

La Tesorería Municipal informó que este beneficio estará disponible del 26 de octubre al 6 de noviembre, por lo que invitó a los habitantes que tienen adeudos pendientes a aprovechar el periodo de descuentos para regularizar su situación.

Naucalpan ofrece 70% de descuento en multas y recargos del impuesto predial

De acuerdo con la información municipal, la promoción contempla una reducción del 70 por ciento en multas y recargos generados por el retraso en el pago del impuesto predial. Sin embargo, para acceder a este beneficio, los contribuyentes deberán realizar el pago en una sola exhibición.

El impuesto predial es una contribución que deben cubrir los propietarios de inmuebles y que representa una de las fuentes de ingresos de los gobiernos municipales. Estos recursos permiten financiar diferentes servicios públicos, así como acciones de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura urbana. A través de esta campaña, la administración municipal busca ofrecer facilidades a las personas que, por diferentes motivos, no han podido cumplir oportunamente con esta obligación.

La Tesorería Municipal exhortó a la ciudadanía a revisar su situación fiscal y aprovechar los días establecidos para obtener el descuento, ya que el beneficio tendrá una vigencia limitada.

Asimismo, recordó que mantener al corriente el pago del predial contribuye a fortalecer las finanzas municipales y permite contar con recursos para atender las necesidades de la población.

El Gobierno de Naucalpan reiteró la invitación a los contribuyentes para que realicen sus pagos dentro del periodo establecido y eviten que los adeudos continúen acumulando multas y recargos.

La campaña forma parte de las acciones municipales para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y apoyar a las familias que buscan regularizar sus propiedades.