Ordena IECM al PRD-CDMX reponer elección de su Consejo Estatal

IECM

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) ordenó al PRD CDMX emitir una nueva convocatoria para integrar su I Consejo Estatal, luego de determinar que la difusión del proceso original no garantizó los principios de máxima publicidad y certeza para que la militancia pudiera participar.

En cumplimiento de una sentencia del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, el Consejo General del IECM revisó los planteamientos y pruebas presentados por integrantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) CDMX, así como la elegibilidad de quienes ocuparon cargos en sus órganos directivos.

Como parte de la resolución, el instituto determinó que Karla López Celis, Sergio Iván Galindo Hernández, Polimnia Romana Sierra Bárcena, Luz del Carmen Rocha Silva, Rocío Sánchez Pérez, Maximino Molina Almaraz y Brasil Berlanga Montiel cumplen con los requisitos establecidos en los estatutos partidistas para los cargos que desempeñan o desempeñaron.

En contraste, concluyó que Alan Lobo Rodríguez, Elizabeth Pérez Valdez y Armando Jiménez Hernández no están afiliados al PRD capitalino, por lo que incumplen los requisitos estatutarios para ocupar cargos partidistas.

Respecto a la convocatoria para elegir a las 32 personas integrantes del I Consejo Estatal, el IECM señaló que no existieron mecanismos suficientes para verificar su debida publicación y disponibilidad para la militancia.

Lo que dejó sin efectos la convocatoria y los actos derivados de ella, entre los que se encuentran la instalación del Consejo Estatal, la elección de la Dirección Estatal y de la Mesa Directiva, así como los nombramientos, designaciones, sesiones y acuerdos de los órganos integrados a partir de ese proceso.

Por lo anterior, el instituto ordenó a la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD CDMX emitir una nueva convocatoria y difundirla en estrados físicos, página electrónica, estrados electrónicos, redes sociales y otros medios accesibles; también deberá procurar su publicación en un periódico local y prever una sede alterna accesible o mecanismos de registro electrónico para facilitar la participación de la militancia.

Informó que el partido tendrá 60 días naturales, contados a partir de la notificación, para cumplir con las acciones ordenadas. Deberá entregar un informe parcial a los 15 días y comunicar la conclusión del proceso dentro de los tres días siguientes.

Mientras tanto, las ministraciones de financiamiento público permanecerán bajo resguardo provisional hasta que la resolución y las determinaciones derivadas de su cumplimiento queden firmes.