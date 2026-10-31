Huixquilucan activa operativo “Santos Difuntos 2026” para proteger a visitantes de panteones

Con motivo de las celebraciones por el Día de Muertos, el Gobierno de Huixquilucan puso en marcha el operativo “Santos Difuntos 2026”, con el objetivo de garantizar la seguridad de las familias que visitarán los panteones y participarán en las actividades de esta temporada.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, informó que el dispositivo contará con la participación de todos los elementos disponibles de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad, quienes realizarán recorridos de vigilancia desde la primera hora del sábado 31 de octubre y hasta el lunes 2 de noviembre.

La estrategia contempla presencia policial en los 19 panteones municipales, así como en las principales calles, zonas comerciales, accesos y salidas del municipio. También se mantendrá vigilancia en los lugares donde se espera una mayor concentración de personas.

La alcaldesa explicó que los policías realizarán recorridos a pie y en patrullas en las tres zonas de Huixquilucan: Tradicional, Popular y Residencial, con la intención de prevenir incidentes y brindar atención a los habitantes y visitantes.

Como parte de las acciones, el personal de Tránsito y Vialidad supervisará las calles cercanas a los cementerios para agilizar la circulación de vehículos y evitar accidentes o congestionamientos durante los días de mayor afluencia.

Además, el Sistema Municipal de Comunicación y Emergencias 24/7 mantendrá disponibles ambulancias, paramédicos y elementos del cuerpo de bomberos para responder ante cualquier situación que requiera atención inmediata. La presidenta municipal también destacó que, antes del inicio del operativo, se realizaron trabajos de mantenimiento y limpieza en los 19 panteones de la demarcación.

Durante los últimos 15 días, trabajadores de Servicios Públicos y Urbanos llevaron a cabo labores de deshierbe, poda de árboles y vegetación, retiro de maleza, recolección de basura y lavado de piletas públicas.

Estas actividades tuvieron como finalidad mejorar las condiciones de los cementerios para recibir a las personas que acudirán a visitar las tumbas de sus familiares durante las celebraciones. Los trabajos también incluyeron el mantenimiento de los tres atrios municipales, donde se realizó el lavado de explanadas, poda de áreas verdes y retiro de residuos.

De acuerdo con las autoridades municipales, los cementerios permanecerán abiertos en sus horarios habituales desde el viernes 30 de octubre y hasta el lunes 2 de noviembre, mientras que los elementos de seguridad mantendrán vigilancia en cada uno de estos espacios.

El operativo se complementará con los más de 25 dispositivos de seguridad que se realizan diariamente en Huixquilucan, así como con seis torres móviles de videovigilancia y más de mil cámaras instaladas en el territorio municipal.

También se cuenta con nueve arcos lectores de placas en las entradas y salidas del municipio, además del monitoreo permanente desde los dos Centros de Mando, encargados de supervisar las tres zonas de la demarcación.

Finalmente, el Gobierno municipal pidió a la población mantenerse atenta y utilizar los canales de emergencia en caso de necesitar apoyo.

Para solicitar ayuda, los habitantes pueden comunicarse al Centro de Mando a los teléfonos 55 3605 1439, 55 3605 1440, 55 3605 1441, 55 5290 6064 y 55 8284 2237.

Con estas acciones, el municipio busca que las familias puedan visitar los cementerios y participar en las tradiciones del Día de Muertos en condiciones de seguridad y tranquilidad.