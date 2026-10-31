V. Carranza inicia celebración del Día de Muertos ante más de 15 mil personas

Día de muertos en la Venustiano Carranza

Día de muertos en la Venustiano Carranza

Con la iluminación del Árbol de la Vida, la inauguración de una representación del Templo de Quetzalcóatl y ante más de 15 mil personas, la Alcaldesa Evelyn Parra Álvarez dio inicio a la celebración del Día de Muertos “Hábitat de las Almas 2026” en Venustiano Carranza, una festividad que, a lo largo de cuatro días, ofrecerá actividades artísticas, culturales recreativas, además de conciertos como el de Los Askis, agrupación que abrió los festejos.

Como parte de las actividades de apertura, la mandataria dio paso a la Feria del Pan de Muerto y el Chocolate, donde regaló más de mil piezas de pan a los asistentes, quienes disfrutaron de esta tradicional combinación gastronómica, además de vivir experiencias llenas de adrenalina en el Hospital Zombie, un recorrido temático de terror en el que la Alcaldesa y sus invitados especiales también se adentraron.

Acompañada por los diputados federales Julio César Moreno y Elena Segura, la edil Evelyn Parra realizó un recorrido por las distintas atracciones, en el que también convivió con las familias que se dieron cita para disfrutar de esta tradicional festividad.

Asimismo, los asistentes podrán disfrutar de juegos mecánicos, una amplia oferta gastronómica y un programa musical que llenará de ritmo y alegría esta celebración, con las presentaciones de Vanda Mambo, Zaltiel MX y Leo Romero a lo largo de los próximos días.

Con “Hábitat de las Almas 2026”, la Alcaldesa Evelyn Parra Álvarez refrendó el compromiso de mantener vivas las tradiciones y ofrecer espacios de encuentro para las familias, al tiempo que recordó que Venustiano Carranza siempre realiza los mejores eventos de la Ciudad de México e invitó a la gente a disfrutar de esta celebración, que concluirá el próximo 2 de noviembre.