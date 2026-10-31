Ecatepec se llena de rap y hip hop con el Festival Cultural “El Viento nos Une

El rap, el hip hop y el freestyle se apoderaron de Ecatepec durante una tarde-noche de música y expresiones urbanas como parte del Festival Cultural “El Viento nos Une”, que reunió a reconocidos exponentes del género y artistas locales para compartir su talento con los habitantes del municipio.

El evento se realizó en el Centro Cultural Social y Deportivo Las Américas, ubicado en el fraccionamiento del mismo nombre, donde decenas de asistentes disfrutaron de presentaciones musicales y batallas de freestyle, una disciplina en la que los participantes improvisan rimas y versos al ritmo de la música.

Entre los artistas que participaron estuvieron Azuky, Kory, RC, Ghetto, Danger, Obeja Negra, Grizzy Beatbox y Ese O, quienes ofrecieron un espectáculo en el que combinaron creatividad, ritmo y mensajes relacionados con la realidad social.

Esta actividad forma parte de la segunda edición del Festival Cultural “El Viento nos Une”, que durante este año contempla la participación de más de 200 artistas en 18 sedes de Ecatepec, con presentaciones gratuitas para acercar diferentes expresiones culturales a la población.

La iniciativa es impulsada por la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, con la intención de llevar actividades artísticas a distintos puntos del municipio y brindar espacios para que los talentos locales puedan mostrar su trabajo.

Durante la jornada, Grizzy Beatbox, artista originario de Ecatepec, destacó la importancia de realizar este tipo de encuentros, pues consideró que el municipio cuenta con una gran cantidad de jóvenes y artistas que necesitan oportunidades para desarrollar sus habilidades.

El músico, reconocido por crear sonidos y ritmos utilizando únicamente la boca, los labios, la lengua y la garganta, expresó su orgullo por participar en un festival que permite visibilizar el talento de la comunidad. También señaló que abrir espacios para las expresiones urbanas ayuda a fortalecer la cultura local y permite que más personas conozcan el trabajo de los artistas que han surgido en Ecatepec.

Por su parte, Azuky, también originaria del municipio, fue una de las encargadas de animar al público mediante las batallas de freestyle, en las que compartió escenario con Ghetto, Kory y RC. Los participantes demostraron su capacidad para improvisar rimas y responder a sus contrincantes mediante juegos de palabras y creatividad.

Otro de los invitados fue Danger, procedente de Tijuana, quien presentó canciones con mensajes relacionados con el cambio social y la transformación. Durante su participación estuvo acompañado por Grizzy Beatbox y Ese O, artista originario de Iztapalapa. La jornada también contó con la presentación de Obeja Negra, proveniente de Ciudad Juárez, quien utilizó sus canciones para abordar diferentes problemáticas sociales y mostrar parte de la realidad que se vive en la frontera norte del país.

El artista destacó la importancia de llevar la cultura urbana a espacios públicos y recordó a Laura Cynthia, conocida en la escena del rap como Kata Malacara, quien fue asesinada recientemente.

Además, interpretó “El Sicarito”, una parodia de la canción “Lamento Borincano”, mediante la cual realizó una crítica social sobre la violencia y las condiciones que enfrentan distintos sectores de la población.

Con estas presentaciones, el Festival Cultural “El Viento nos Une” continúa acercando la música y las expresiones artísticas a los habitantes de Ecatepec, al mismo tiempo que reconoce el talento de artistas locales y promueve espacios gratuitos para la cultura urbana.