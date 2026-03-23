Entrega Congreso CDMX Medalla al Mérito Turístico; SimiFest destaca entre los ganadores

Reconocen a SimiFest con Medalla al Mérito Turístico (Jennifer Garlem)

El Congreso de la Ciudad de México entregó la “Medalla al Mérito Turístico. Embajadora o Embajador Turístico de la CDMX”, en siete categorías, a nueve personas y al “Programa Colibrí Viajero”, todos por su contribución sobresaliente en el fortalecimiento de este ramo en la capital del país.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Luisa Fernanda Ledesma Alpízar, presidenta de la Comisión de Turismo, aseguró que las y los galardonados han entendido que el turismo no es sólo atraer visitantes, sino de construir identidad, generar pertenencia y proyectar el valor de una ciudad.

Uno de los galardonados fue Víctor González Herrera, el CEO de Farmacias Similares e impulsor del éxito global del Dr. Simi, quien recibió el galardón en “Fomento al turismo desde el deporte y el entretenimiento” por el festival de música SimiFest.

En entrevista con este diario, González Herrera, hijo de Víctor González Torres, fundador de Farmacias Similares, celebró el reconocimiento y se dijo sorprendido de que se reconociera el festival musical.

“Estamos muy contentos de tener este reconocimiento, sorprendidos que fue por SimiFest, pero muy contentos, es un evento que es para toda la gente, es un evento familiar, con una causa positiva, cuando compras un boleto estas automáticamente ayudando al planeta”, afirmó.

Además, comentó que el festival es una es una línea de acción, un evento de bajo costo y de muy alta calidad que busca generar un espacio seguro, inclusivo y principalmente un espacio con causa, “para que la gente se la pase bien y genere también trabajo aquí en la Ciudad de México”.

Continuará expansión a nivel internacional

Sobre las siguientes metas para el reconocido Dr. Simi, reveló que continuarán los logros a nivel internacional y se dijo orgulloso de que el doctor Simi pueda abarcar diferentes ámbitos, “siempre con la misma línea de buscar impactar de manera positiva todo lo que hacemos”.

“Saben que tenemos veterinarias, ya tenemos museo, cafés, muchas cosas más. Estamos en expansión ahorita en Colombia, en Estados Unidos y contentos en darle con todo”.

Y aprovechó para agradecer a todas y todos “por el cariño y el cómo nos han recibido en todos en todos los aspectos. Por querer al Doctor Simi y conectar con él, estamos muy contentos y convencidos de que vamos a seguir haciendo esto”.